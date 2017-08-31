Положительный тренд. Чего ждать Украине от повышения в рейтинге Moody's

То, что агентство Moody's Investors Service повысило кредитный рейтинг Украины, — это совершенно логичный шаг, но ожидать от него решающих сдвигов Киеву не стоит.

Об этом президент Центра антикризисных исследований Ярослав Жалило рассказал в комментарии "Главреду".

"В данном случае речь идет не о повышении рейтинга Украины, а об улучшении ожиданий рейтинга Moody's. Повышение на одну ступень от Саа3 до Саа2 — это все равно плохой рейтинг. Речь идет лишь о позитивной динамике в ожиданиях, которые Moody's выстраивает в отношении экономики Украины", — говорит эксперт.

"На мой взгляд, это совершенно логичный шаг, связанный с тем, что Украина демонстрирует достаточный уровень финансовой стабильности, стабильность национальной валюты и положительную экономическую динамику. Все это не может не сказаться на рейтингах", — уверен экономист.

По его словам, Украина решила проблемы, связанные с обслуживанием внешних долгов. "Мы помним, что была проведена реструктуризация долга в прошлом году, и шлейф негативного влияния реструктуризации, безусловно, понизил рейтинг Украины. Но этот шлейф должен был рано или поздно закончиться, что и произошло сейчас. И теперь ситуация с внешним долгом стабильна", — подчеркнул он.

"Так что сейчас улучшение ожиданий по рейтингу отражает положительный тренд в экономике Украины. Не думаю, что это будет иметь хоть какое-то решающее влияние и приведет к каким-либо положительным изменениям. Например, вряд ли Украина сможет выходить на рынки внешних займов. Ведь пока не будет продемонстрировано, что мы должным образом выполняем решения по реструктуризации, принятые ранее, вряд ли Украина сможет эффективно привлекать средства, ОВГЗ (облигации внутреннего государственного займа) — в бо́льших размерах", — считает президент Центра антикризисных исследований.

"Наверное, именно этот факт незначительного повышения оценок Moody's должен как-то улучшить отношение к Украине со стороны потенциальных партнеров и инвесторов. Учитывая, что информация об Украине очень ограничена в мире, теперь они видят, что динамика сейчас позитивна, что экономика не разрушается и не падает так, как об этом активно говорят российские СМИ", — заметил он.

"Тенденция положительная, но преподносить это как огромную победу я бы не стал. Это лишь один из признаков того, что экономика Украины постепенно восстанавливается после глубокого кризиса. То есть, это отражение определенных объективных вещей, в частности, того, что есть некоторая положительная динамика. Но каких-то решающих и позитивных сдвигов от этого ожидать не стоит", — подытожил Ярослав Жалило.

Напомним, директор экономических и социальных программ Центра Разумкова Василий Юрчишин рассказал в комментарии "Главреду" "зрадой" или "перемогой" является рост Украины в рейтинге Moody's.

Больше мнений экспертов читайте на "Главреде": "Продвижение Украины в рейтинге Moody's — сомнительное достижение или "перемога"?"