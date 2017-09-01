"ЮТМК" — новый металлотрейдер в Украине

Одним из главных двигателей украинской экономики является производство и реализация металлопроката. На рынок выходят новые компании и предприятия, регулярно нуждающиеся в бесперебойных поставках стали. Такая ситуация способствует рождению свежих, амбициозных, современных металлотрейдеров в Украине. В особенности это прослеживается в городах миллионниках, которые всё больше и больше расстраиваются.

Одной из таких является ООО "ЮТМК". Данная компания достаточно молода, по сравнению с уже укоренившимися экспертами в области металлопроката, но имеет явный потенциал. Её директор и основатель, Юрий Владимирович, проработавший в металлургической сфере больше тринадцати лет, долго время хранил идею создания своей компании. Как результат, в 2013 году была создана компания "ЮТМК" с ограниченной ответственностью. Главная задача, которую преследует предприятие, стала модернизация и упрощение процесса закупки и доставки металла, с помощью введения передовых технологий. Благодаря надёжной хватке и деловым познаниям, им удалось в первый год выйти на неплохие объёмы в 100 тонн за месяц. Для стартапа — весомый результат. В 2014 году компания открывает филиал в Полтаве, в 2016 — в Днепропетровске, а в 2017 — в Борисполе. Также к 2017 году, компании удалось подняться до 500 тонн за месяц.

Активное развитие компании наблюдается и в разработке новых рынков сбыта. На 2017 год, поставки осуществляются в Польшу, Чехию и Грузию.

Широкий ассортимент металлопроката от компании "ЮТМК"

Несмотря на свой небольшой опыт и молодость на рынке металлопроката, компания стремительно занимается самосовершенствованием и расширением ассортимента. Сегодня, "ЮТМК" предлагает следующие виды металлопроката:

— сортовой (катанка, квадрат, круг, полоса, шестигранник);

— фасонный (балки двутавровые, уголок, швеллер, рельсы, арматура);

— трубный (электросварные, бесшовные, профильные, котельные);

— листовой (горячекатаные и холоднокатаные листы);

— износостойкий лист из европейской стали (Hardox, Swebor).

Благодаря рвению и хорошим показателям работы, в 2014 году компания запустила собственное производство, в ассортименте которого гнутый профиль (гнутый швеллер, гнутый уголок и зетовый профиль). Металлотрейдер может предложить такие услуги как доставка по Украине, комплектация и упаковка, порезка (газовая, лазерная, плазменная), сварка металла, изготовление металлоконструкций и модульных сооружения, а также изготовление изделий и деталей из износостойкой стали.

В своей деятельности ООО "ЮТМК" ориентируется на европейские практики и технологии, которые стремится принести на украинский рынок, чтобы обеспечить предприятия высококачественным металлопрокатом. Пример тому, износостойкая сталь. Её применяют для производства износостойких деталей машин с высоким абразивным износом. В Украине используют отечественные марки износостойких сталей и мало знакомы с европейскими сталями. Сегодня известна лишь шведская сталь Hardox, а сталь Swebor на рынке еще не пользуются спросом по причине неизвестности, несмотря на то что сталь Hardox производится на тех же станах, что и Swebor. Эта сталь имеет повышенную стойкость к износу, что продлевает срок службы деталей и изделий в 6 раз. Компания Swebor решила открыть розничную сеть и открыла представительство в Украине, официальным дилером которой непосредственно стала компания "ЮТМК".

Также, компания постоянно старается получать опыт у экспертов металлургии, участвует в строительных и промышленных выставках и в различных обсуждениях и круглых столах. В 2017 году компания ООО "ЮТМК" была принята в состав Конфедерации строителей Украины.

Компания ЮТМК — одна из самых перспективных и амбициозных, несмотря на свою молодость. Мы и дальше будем информировать Вас о её новых успехах и достижениях.

Сайт компании "ЮТМК": https://utmk.com.ua