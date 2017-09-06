Доллар подорожал на три копейки. Нацбанк назвал курс гривны на завтра

Национальный банк снова снизил официальный курс украинской валюты — гривны — по отношению к доллару, евро и рублю.

Об этом свидетельствуют данные, размещенные на сайте регулятора.

По подсчетам журналистов, американская валюта подорожала на три копейки.

Официальный курс гривны на 7 сентября:

100 долларов — 2598,2213 грн (6 сентября — 2595,4263);

100 евро — 3099,9378 грн (3085,9619);

10 рублей — 4,5314 грн (4,4865).

Ранее эксперты рассказали "Главреду", благодаря чему гривна сейчас относительно стабильна, как долго удастся сохранять эту тенденцию, и есть ли предпосылки для падения нашей валюты.