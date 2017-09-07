Выдачу лицензий на разработку газа необходимо упростить — Климович

Процесс выдачи разрешений на добычу газа в Украине Государственной службой геологии и недр Украины находится в политической плоскости и очень обременителен для инвесторов.

Так Ярослав Климович, глава правления "Надра Украины" прокомментировал ситуацию с получением 16 лицензий для компании "Голден Деррик", которая отстаивала свое право на получение разрешений еще с 2014 года, сообщает РБК-Украина.

"Мы убеждены, если сегодня инвестор борется за эти активы, следовательно, он видит перспективы в инвестировании. Почему-то у нас по этому вопросу делается политика. На сегодняшний день геология — это лотерея. Получение спецразрешения еще не гарантирует того, что ты получишь ресурс, который можешь добывать из недр. Идеальной системы, к сожалению, нет. В этом вопросе главное, чтобы никто не мешал, чтобы была всесторонняя помощь государства и были компании, которые действительно заинтересованы инвестировать в украинскую энергетику", — заявил Климович.

Также глава правления отметил, что инвесторам, желающим сегодня вкладывать в добычу газа придется столкнуться с устоявшимися бюрократическими проволочками.

"Объективные риски определяют поведение инвесторов. Они умеют считать и начинают вкладывать деньги еще с момента технико-экономического обоснования продуктивности площади. Добавьте к этому объективный риск для страны — политические колебания, вычтите количество подготовленных специалистов и возраст материально-технической базы, в итоге получите инвестора, способного идти подчас на неоправданный риск. Именно поэтому наше отношение к инвесторам претерпело много изменений. Мы осознаем, что газодобыча является стратегическим направлением для Украины и готовы сотрудничать с теми, кто, осознавая все сложности, способен вновь поднимать отрасль", — подытожил Климович.

Напомним, Кабмин подготовил два варианта изменений постановления №187, которое регулирует цену на газ, одно из которых позволит избежать повышения цены газа для населения и ТКЭ в новом отопительном сезоне, а второе — снизить цену почти на 17%.

Фото: Facebook Ярослава Климовича