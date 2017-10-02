Тарифы на коммуналку в следующем году снова будут расти

В правительстве спрогнозировали рост коммунальных тарифов на три года вперед.

Как сообщили в Минэкономразвития, тарифы на газ в 2018 году могут вырасти на 19%, на отопление, горячую воду и электроэнергию — на 20%, пишет УНИАН.

При этом в 2019 году предположительный рост тарифов на природный газ составит 12,5%, на горячую воду, отопление и электроэнергию — на 17,5%.

В 2020 году рост тарифов на газ и электроэнергию может составить 10%, на горячую воду и отопление — 19%.

Стоит отметить, что ранее в правительстве неоднократно заявляли, что повышения тарифов на газ в отопительном сезоне 2017/2018 не будет.

Напомним, нынешняя цена, установленная на период с 1 апреля 2017 года до 1 апреля 2018 года, для населения составляет 6,9579 грн. Таким образом стоимость газа для населения могла вырасти почти на 19%.

Также стоит отметить, что в Украине решили дважды в год пересматривать цены на газ для населения..

Верховная Рада обязала украинцев установить счетчики тепла и воды во всех домах и квартирах.