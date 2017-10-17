Ворота на рынок Северной Африки. Порошенко объяснил, зачем Украине Мальта

Объем товарооборота между Украиной и Мальтой за восемь месяцев текущего года вырос на 26%.

Об этом президент Петр Порошенко заявил на совместной пресс-конференции с президентом Мальты Мари-Луиз Колейро Прекой, прибывшей сегодня в Киев, сообщает УНИАН.

"Нами созданы благоприятные политические рамки для активизации сотрудничества по очень широкому кругу вопросов, в первую очередь по вопросам торгово-экономического сотрудничества. Можем подчеркнуть, что товарооборот между нашими странами за 8 месяцев текущего года вырос на рекордных 26%", — сказал он.

"Мы подчеркнули, что среди перспективных направлений является обмен современными технологиями, в том числе и в сфере энергоэффективности, энергосбережения и тот уникальный опыт, который имеет Мальта, нами будет эффективно применен", — подчеркнул глава государства.

Порошенко также отметил, что обсудил с президентом Мальты развитие инжиниринговых услуг, строительство инфраструктуры, сотрудничество в области здравоохранения, фармакологии, секторе финансовых операций, информационных технологий.

"Мальта для украинского бизнеса является фактически воротами на рынок Северной Африки", — подчеркнул президент.

А украинский премьер Владимир Гройсман, который также встречался с Мари-Луиз Колейро Прекой, заявил, что наша страна заинтересована в создании на Мальте хаба для отечественных экспортеров аграрной продукции для дальнейшего экспорта украинской продукции на рынки Северной Африки и Средиземноморья.

"Есть интерес создать на Мальте хаб для украинских агроэкспортеров с последующим выходом на рынки Северной Африки и Средиземноморья. Уверен, что впереди плодотворное сотрудничество и максимальное усиление взаимных торговых и инвестиционных отношений между нашими странами", — написал премьер на своей странице в Facebook.

Он отметил, что визит президента Мальты является первым государственным визитом в истории наших дипломатических отношений.

"Украина и Мальта заметно активизировали сотрудничество в последнее время, и именно во время председательства Мальты в ЕС были приняты важнейшие для нас решения — введение безвизового режима и завершение ратификации Соглашения об ассоциации с ЕС", — подчеркнул Гройсман.

Справка. За 7 месяцев 2017 года двусторонний товарооборот между Украиной и Мальтой вырос почти втрое — до 36,8 млн долларов. Наибольший взаимный интерес представляют секторы строительства, энергетики, энергоэффективности, туризма, информационных технологий, сельского хозяйства в части поставок продовольствия.

Фото: @Marie-Louise Coleiro, Facebook Владимира Гройсмана