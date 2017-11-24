НБУ снизил курс гривни, доллар и евро у психологических отметок

В пятницу, 24 ноября, Национальный банк снизил официальный курс украинской валюты — гривни — по отношению к доллару, евро и рублю.

По данным, опубликованным на сайте регулятора, американская и европейская валюты приблизились к психологическим отметка.

Официальный курс гривни на 27 ноября:

100 долларов — 2691,3646 грн (24 ноября — 2686,1440);

100 евро — 3196,5337 грн (3182,5434);

10 рублей — 4,5981 грн (4,5947).

Ранее ряд экспертов рассказали "Главреду", кому выгодно падение гривны, какие задачи решаются ее девальвацией, а также насколько оправданы прогнозы и ожидания Кабмина. Ознакомиться с их мнениями можно здесь.