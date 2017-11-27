На украинских заправках вновь подорожали бензин и солярка

За минувшие субботу и воскресенье, 25-26 ноября, средняя розничная стоимость бензина марок "А-92" и "А-95" в Украине выросла на три копейки за литр и составила 26,95 гривен и до 27,68 гривен соответственно.

Такую информацию обнародовали представители "Консалтинговой группы А-95", сообщает портал "UBR".

Согласно их данным, дизельное топливо на украинских заправках подорожало на две копейки – до 25,45 гривен за литр.

По данным аналитиков, за выходные цены на все виды топлива в сети АЗС Socar выросли на 50 копеек за литр. Таким образом, стоимость топлива на этих заправках подтянулась к уровню ОККО и WOG, которые повысили цены на все виды топлива в минувшую пятницу.

Изменяли свои ценники на выходных и другие сети. К примеру киевская сеть "КЛО" добавила к ним 20 копеек, а Glusco увеличила стоимость "А-92" на 60 копеек за литр, а "А-95" и дизельного топлива – на 40 копеек.

Подорожало топливо и в сетях "UPG", "Параллель", "БРСМ-Нафта", "Нефтек" и "Катрал". Здесь на ценниках добавили от трех до 60 копеек.

Напомним, ранее сообщалось о том, что проезд в маршрутках Киева и области может подорожать в два раза.