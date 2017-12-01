В Госдепе предупредили: Россия может подрывать позиции Украины на энергетическом рынке

Реализация газовых проектов "Северный поток-2" и "Турецкий поток" позволит России усилить доминирование на энергетических рынках Европы.

Об этом заявила официальный представитель Государственного департамента США Хизер Науэрт.

"Мы считаем, что "Северный поток-2" и "Турецкий поток" будут способствовать усилению доминирования России в Европе, и понизят энергетическую независимость Европы", — сказала она на брифинге.

По ее словам, это "позволит России подрывать позиции Украины" путем сокращения поставок топлива в Европу через эту страну.

Напомним, 30 ноября, парламент Дании принял закон, который запрещает прохождение российского газопровода "Северный поток- 2" через её территориальные воды.

Ранее в этом году США вводили санкции, предусматривающие наказание европейских компаний, которые участвуют в проекте Nord Stream 2 и других российских энергетических проектах в Европе.

Как известно, Еврокомиссия намерена утвердить ряд изменений на энергорынке и взять под частичный контроль российский трубопровод "Северный поток-2".

Ранее в Европе призвали прекратить строительство российского газопровода в обход Украины.