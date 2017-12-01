В Украине повысили прожиточный минимум: стали известны суммы выплат

В Украине с 1 декабря прожиточный минимум для трудоспособных лиц увеличился на 78 гривень (4,63%) до 1762 гривень.

Так, прожиточный минимум на одного человека в расчете на месяц с 1 декабря установлен в размере 1700 грн (увеличен на 76 грн), детей до 6 лет — 1492 грн (увеличен на 66 грн), для детей от 6 до 18 лет — 1860 грн (увеличен на 83 грн), для трудоспособных лиц — 1762 грн (увеличен на 78 грн) и для лиц, утративших трудоспособность, — 1373 гривень (увеличен на 61 грн), говорится в законе "О государственном бюджете на 2017 год".

Кроме того, в связи с изменением прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность, с декабря произведен перерасчет социальной помощи, размер которой зависит от данного минимума.

В частности, размер государственной социальной помощи с 1 декабря составляет: для лиц с инвалидностью с детства I группы подгруппы А — 2 876,4 грн (подгруппы Б — 2178 грн), II и III группы — 1452 грн; для лиц с инвалидностью с детства II и III групп с надбавкой на уход — 1452 грн; для детей с инвалидностью без надбавки на уход — 1452 грн.

Также, отныне минимальный размер пособия по беременности и родам с декабря составляет 440,5 грн. Кроме того, помощь предоставляется в размере 100% среднемесячного дохода женщины, но не менее 25% от размера установленного законом прожиточного минимума для трудоспособного лица в расчете на месяц.

Вместе с тем размеры алиментов вырастут вместе с ростом прожиточного минимума для соответствующих категорий. Так, для детей до 6 лет алименты составят не менее 746 грн, а для детей 6-18 лет – 930 грн.

Вместе с тем немного вырастет и максимальный размер пособия по безработице, что актуально для тех, кто перед постановкой на учет в службу занятости получал большую зарплату.

Напомним, ранее в Украине уже повышали прожиточный минимум.