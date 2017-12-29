В Украине изменили тарифы на воду и отопление

Национальная комиссия, осуществляющая госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) снизила на 4,1% тарифы для киевлян, чьи дома отапливаются "Киевэнерго".

Согласно данным теперь тариф за отопление при наличии квартирного или домового счетчика составляет 1355,83 грн/Гкал. Тариф без счетчиков – 31,55 грн за кв. м отапливаемой площади в месяц (с учетом НДС).

Между тем, для жителей Харьковской, Днепропетровской и Львовской областей комиссия повысила тарифы на холодное водоснабжение и водоотвод. Это решение было принято с учетом аргументов поставщиков об изменении расходов на оплату труда и стоимость электроэнергии.

Так, вода от "Харьковводоканал" теперь будет стоить 8,38 грн/куб. м, водоотвод – 4,36 грн/куб. м. Для "Днепроводоканала" тариф на водоснабжение составляет 6,47 грн, а на водоотвод – 4,25 грн за "куб". "Львоводоканала" будет поставлять воду по 7,09 грн/куб. м, а отводить – по 3,62 грн за кубометр.

Напомним, НКРЭКУ утвердила с 1 января 2018 оптово-рыночную цену на электроэнергию на уровне 1561,99 грн/МВт-ч (без НДС). Повышение будет проходить в два этапа: с 1 января оптово-рыночную повысят цену на 9,5%, а с 1 апреля – еще на 6,1%.