АЗС снова подняли цены на бензин и дизтопливо

Сегодня, 24 января в Украине сети автозаправочных станций (АЗС) снова повысили цены на бензин и дизтопливо.

Как свидетельствуют данные портала "Все АЗС", средняя розничная стоимость бензина А-95 выросла до 30,24 грн за литр.

В частности, цены на данную категорию топлива с начала недели в среднем выросли на 15 копеек.

Также отмечается, что в зависимости от заправок стоимость бензина А-95 колеблется от 27,99 грн до 32,49 грн за литр.

Средняя стоимость дизельного топлива выросла на 21 копейку и достигла отметки в 27,95 грн за литр.

Цены на АЗС колеблются от 25,91 грн до 29,99 грн за литр.