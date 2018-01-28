Устал волноваться. Один из основателей Apple продал все биткоины

Одному из основателей корпорации Apple Стиву Возняку надоело нервничать из-за курса биткоина и он незадумываясь продал всю криптовалюту.

Об этом он заявил на бизнес-форуме в Стокгольме, сообщает Business Insider.



По его словам, он приобрел криптовалюту летом прошлого года, когда ее стоимость составляла около 700 долларов, "ради эксперимента". Бизнесмен не уточнил, сколько биткоинов он купил.

Возняк решил продать все биткоины, когда цена криптовалюты достигла отметки в 20 тысяч долларов.

"Я не хочу быть одним из тех, кто постоянно следит за ними и только и волнуется о цене", — пояснил он.

"Для меня отсутствие поводов для беспокойства — важная часть счастливой жизни, поэтому я все продал и избавился от них", — рассказал Возняк.

Напомним, американский ученый, лауреат Нобелевской премии по экономике Роберт Шиллер заявил, что биткойн ждет "тотальный коллапс".