В Украине на АЗС снова растут цены: стоимость дизтоплива превысила 30 гривень за литр

На АЗС сетей ОККО и WOG цена на дизельное топливо выросла на 50 копеек за литр и превысила отметку 30 грн за литр.

В понедельник, 29 января, дизтопливо в сети ОККО стоит 30,49 грн за литр, на АЗС WOG — 30,45 грн за литр, сообщает "Консалтинговая группа "А-95".

Согласно сообщению, эти же компании подняли на 50 коп. за литр стоимость бензинов всех марок. На заправках ОККО бензин А-92 стоит 31,99 грн за литр, А-95 —32,99 грн за литр и А-95 "Премиум" — 33,99 грн за литр, на АЗС WOG 92-й бензин стоит 31,95 грн за литр, 95-й — 32,95 грн за литр и 95-й премиальный — 33,95 грн за литр.

Также сообщается, что сегодня цены на топливо выросли в сетях Mango, Jazz Oil, "Параллель" и UPG.

Напомним, начиная с августа 2017 года, цены на нефтепродукты выросли в среднем на пять и более гривень за литр и достигли рекордных значений.

Ранее эксперт назвал условие роста цен на топливо в Украине.