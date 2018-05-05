Сверхвысокие тарифы. В Украине целый город отключают от централизованного отопления

В городе Каменское Днепропетровской области стартовал первый этап отключения жилых домов от централизованного отопления.

Уже отключены дома по улице Грушевского и Сирка. Дальше отключат дома в районе железнодорожного вокзала, Самышиной балки и проспекта Юбилейного, пишет mis.dp.ua.

Коммунальщики сообщают, что "возврата назад нет", а людям рекомендуют обращаться в пункты приема документов, чтобы вовремя перейти на автономное электрическое отопление.

Тепло в квартиры поступало через трубопроводы, которые обслуживались КП "Теплосети". Главной проблемой и основной затратной частью коммунального предприятия была подача тепла в дома, которые находятся в верхней части Каменского. Поэтому первыми было решено отключить именно их.

Гендиректор "Теплосетей" Александр Масленков объяснил, что отказаться от услуг централизованного отопления городские власти заставили сверхвысокие тарифы на тепло.

Отметим, что услугами Днепровской ТЭЦ пользуются более чем 34 тысячам абонентов в Каменском. ТЭЦ поставляла тепло в 1011 жилых домов и 116 других объектов: школ, садиков, больниц и госструктур.

Напомним, ранее Министерство экономразвития и торговли расписало, как будут каждый год дорожать жилищно-коммунальные тарифы в Украине.