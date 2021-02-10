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Эксперт подсчитал, во сколько Украине обойдется временное укрепление гривни

10 февраля 2021, 03:21
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Международные спекулянты покупают у Украины и продают ей обратно её ценные бумаги с хорошим "наваром".

Гривня купюры
Временное укрепление гривны обойдется Украине в 1 млрд 495 млн гривен / УНИАН

С каждой взятой в долг гривни Нацбанк Украины должен будет вернуть 11,5 копеек европейским спекулянтам, которые вложили свои деньги в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Об этом рассказал Главреду исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, процедура кредитования, при которой Нацбанк берет средства в долг у участников рынка, а возврат денег в срок гарантирует своими ценными бумагами, имеет некоторые особенности в Украине.

В частности, в Европе ставка привлечения по облигациям достигает всего лишь 1-1,5%. При этом украинские гривневые ОВГЗ были размещены в среднем под 11,5% годовых.

"Как следствие, европейские спекулянты вложили средства в украинские ОВГЗ, так как это обеспечит им получение прибыли", - объяснил Пендзин.

Иными словами, с каждой взятой в долг гривни Нацбанк должен будет вернуть 11,5 копеек. То есть, временное укрепление гривни обойдется Украине в 1 млрд 495 млн гривен, когда государство начнет выкупать свои облигации обратно.

При этом эксперт добавил, что роли же экономики в укреплении гривни нет.

"С точки зрения украинской экономики, никаких объективных причин для укрепления гривны нет, поскольку экономика находится в кризисе. Потому то, что сейчас происходит на валютном рынке, напрямую связано с большим количеством закупки ОВГЗ нерезидентами", - отметил директор Экономического дискуссионного клуба.

Отметим, за две последние недели НБУ и Минфин разместили ОВГЗ на сумму около 13 миллиардов гривен. По словам экспертов, это способствовало временному укреплению гривни. В частности, 8 февраля доллар упал сразу на 13 копеек - до 27,65 грн.

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Напомним:

  • В Министерстве экономического развития и торговли подготовили сценарии развития экономики до 2024 года – оптимистический и пессимистический.
  • Согласно первому сценарию, к 2024 году ожидается постепенный рост средней стоимости американской валюты до 28,8 грн/долл. В соответствии со вторым сценарием, курс доллара вырастет до 29,7 грн/дол.
  • Заслуженный экономист Украины, экс-министр экономики Украины Виктор Суслов считает, что обрушение гривны в 2021 году неизбежно.
  • Глава Комитета экономистов Украины Андрей Новак спрогнозировал, на сколько обвалится курс гривни в 2021 году.
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