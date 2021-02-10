Эксперт подсчитал, во сколько Украине обойдется временное укрепление гривни

Международные спекулянты покупают у Украины и продают ей обратно её ценные бумаги с хорошим "наваром".
С каждой взятой в долг гривни Нацбанк Украины должен будет вернуть 11,5 копеек европейским спекулянтам, которые вложили свои деньги в украинские облигации внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Об этом рассказал Главреду исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин. По его словам, процедура кредитования, при которой Нацбанк берет средства в долг у участников рынка, а возврат денег в срок гарантирует своими ценными бумагами, имеет некоторые особенности в Украине.
В частности, в Европе ставка привлечения по облигациям достигает всего лишь 1-1,5%. При этом украинские гривневые ОВГЗ были размещены в среднем под 11,5% годовых.
"Как следствие, европейские спекулянты вложили средства в украинские ОВГЗ, так как это обеспечит им получение прибыли", - объяснил Пендзин.
Иными словами, с каждой взятой в долг гривни Нацбанк должен будет вернуть 11,5 копеек. То есть, временное укрепление гривни обойдется Украине в 1 млрд 495 млн гривен, когда государство начнет выкупать свои облигации обратно.
При этом эксперт добавил, что роли же экономики в укреплении гривни нет.
"С точки зрения украинской экономики, никаких объективных причин для укрепления гривны нет, поскольку экономика находится в кризисе. Потому то, что сейчас происходит на валютном рынке, напрямую связано с большим количеством закупки ОВГЗ нерезидентами", - отметил директор Экономического дискуссионного клуба.
Отметим, за две последние недели НБУ и Минфин разместили ОВГЗ на сумму около 13 миллиардов гривен. По словам экспертов, это способствовало временному укреплению гривни. В частности, 8 февраля доллар упал сразу на 13 копеек - до 27,65 грн.
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Напомним:
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