Команда Зеленского поставила рекорд и завоевала 7 наград конкурса Европейской ассоциации политконсультантов

Кампания Владимира Зеленского получила 7 наград / Reuters

Победителем в 7 номинациях ежегодной премии Европейской ассоциации политических консультантов (EAPC) Polaris Awards стала команда президента Украины Владимира Зеленского, которая разрабатывала его предвыборную кампанию.

Церемония награждения состоялась в Греции, причем Украина впервые принимала участие в этом конкурсе и показала лучший результат по количеству побед на одну страну за всю историю существования премии.

Отметим, что команда Зеленского стала безоговорочным лидером в следующих номинациях: "Кампания в социальных медиа" (Social Media Campaign); "Лучшее веб-видео" (Best Web Video); "Лучшее использование отрицательного или контрастного" (Best Use of Negative or Contrast); "Креативное использование данных/метрик/аналитики" (Creative Use of Data/Metrics/Analytics); "Лучший веб-сайт" (Best Website); "Диджитал-кампании" (Digital Campaigns); "Лучшее использование юмора" (Best Use of Humor).

Награды в Украину привез советник президента Михаил Федоров, который в предвыборном штабе Зеленского отвечал за диджитал-направление.

Напомним, участники партии президента Владимира Зеленского Слуга народа выбрали партийного главу. Им стал топ-спикер и политконсультант предвыборного штаба Владимира Зеленского Дмитрий Разумков. А вот членов партии будут набирать через интернет.