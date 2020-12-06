На выборах в Кривом Роге в туалете школы нашли бюллетени

Об инциденте уведомили полицию.
В Кривом Роге 6 декабря во время второго тура выборов мэра города, в туалете школы нашли избирательные бюллетени с отметками за одного из кандидатов.
Как сообщила Опора, обстоятельства инцидента будет выяснять полиция.
Утоняется, что наблюдатели заметили, как на избирательный участок №121622 в гимназии №101 прибыло доверенное лицо одного из кандидатов на должность председателя вместе с представителями СМИ. Впоследствии к ним подошла сторож гимназии, которая сообщила, что в туалете заведения она нашла два бюллетеня.
В документах была отметка "за" за другого кандидата, а не за того, чье доверенное лицо посетило участок.
Правоохранители начали расследование.
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На пост мэра претендует кандидат от Слуги народа Дмитрий Шевчик и кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь Константин Павлов. Результаты голосования на выборах мэра Кривого Рога должны быть установлены до 11 декабря 2020 года включительно.
Местные выборы
В воскресенье, 22 ноября, в Украине состоялся второй тур выборов городских голов в ряде крупных областных центров.
Переизбранный мэр Львова Андрей Садовой обвинил членов партии Европейская солидарность (политсила Петра Порошенко) в попытке узурпировать власть в городе ‒ через экстренный созыв сессии новоизбранного горсовета депутатов.
В Черновцах на повторном голосовании на выборах городского головы по состоянию на 20:00 к моменту закрытия участком явка составила 23%.