На выборах в Кривом Роге в туалете школы нашли бюллетени

В Кривом Роге в туалете школы нашли избирательные бюллетени / УНИАН

В Кривом Роге 6 декабря во время второго тура выборов мэра города, в туалете школы нашли избирательные бюллетени с отметками за одного из кандидатов.

Как сообщила Опора, обстоятельства инцидента будет выяснять полиция.

Утоняется, что наблюдатели заметили, как на избирательный участок №121622 в гимназии №101 прибыло доверенное лицо одного из кандидатов на должность председателя вместе с представителями СМИ. Впоследствии к ним подошла сторож гимназии, которая сообщила, что в туалете заведения она нашла два бюллетеня.

В документах была отметка "за" за другого кандидата, а не за того, чье доверенное лицо посетило участок.

Правоохранители начали расследование.

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На пост мэра претендует кандидат от Слуги народа Дмитрий Шевчик и кандидат от Оппозиционной платформы – За жизнь Константин Павлов. Результаты голосования на выборах мэра Кривого Рога должны быть установлены до 11 декабря 2020 года включительно.

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