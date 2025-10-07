Укр
Не главная цель, а "ворота": СМИ раскрыли "аппетит" Кремля в Донецкой области

Руслан Иваненко
7 октября 2025, 20:47
Россия пытается закрепиться на Донбассе и использует политические мотивы для продвижения вперед.
Донецк, ВСУ
Путин стремится установить контроль над Донецкой областью / Коллаж: Главред, фото: Главред, facebook.com/GeneralStaff.ua

Кратко:

  • Украина потеряла контроль над 70% Донетчины после 10 лет боев
  • Донетчина остается самым активным фронтовым направлением войны
  • До 2014 года в области проживало более 4 млн человек, сейчас регион стратегически важен для РФ

За более чем десять лет боев в Донецкой области Украина потеряла контроль примерно над 70% территории области. Развитие событий на этом направлении считается показателем успеха каждой из сторон конфликта.

До 2014 года в Донецкой области проживало более 4 миллионов человек. Это был один из самых густонаселенных регионов Украины и ключевой промышленный, политический и экономический центр. Сейчас регион, по данным Associated Press, рассматривают больше как стратегические "ворота" России, чем как главную цель войны.

Донецкая область остается самым активным участком 1250-километровой линии фронта. Обе стороны пытаются достичь успехов до наступления зимы, которая может замедлить темпы боевых действий.

Контроль территорий и российские амбиции

Сейчас Россия контролирует большую часть Донбасса, а диктатор Путин хочет, чтобы Киев уступил контроль и над остальной территорией. Аналитики отмечают, что это позволит Москве создать "постоянную стартовую площадку" для давления на другие части Украины.

По словам командира 63-й бригады Павла Юрчука, как сообщает AP, интенсивность боев на Донбассе больше определяется политическими факторами, чем военной целесообразностью, ведь сложный рельеф региона затрудняет масштабное продвижение.

Юрчук также рассказал о сети рек, включая Северский Донец, каналы и тысячи укрепленных сел, подвалов и бункеров, способствующих обороне ВСУ.

Он добавил, что Путин называет Донецкую область "исторически русской" из-за близкого расположения к РФ, бывших экономических связей и навязанного советскими временами русского языка:

"Кремль убедил часть своего населения, что регион этнически русский и поэтому его следует "освободить"".

Командир роты "Азова" с позывным "Гроссер" отметил, что Украина могла бы достичь больше, сосредоточив все силы на Донетчине, однако Путин будет продолжать давление на всех фронтах.

По словам Юрчука:

"Мало кто на передовой верит, что амбиции России закончатся на Донбассе. Если нам придется бороться еще три года за 30 километров, то мы будем бороться еще три года за 30 километров".

Ситуация на фронте - экспертное мнение

Как недавно писал Главред, военный эксперт и ветеран, бывший командир взвода батальона "Айдар" Евгений Дикий в эфире "Киев24" подчеркнул, что в войне ключевое значение имеет соотношение личного состава сторон.

"У войны есть своя арифметика, и она очень жесткая и неумолимая. Если у тебя значительно меньше людей, чем у врага, то какую бы стратегию ты не выбрал - выше определенной планки не подскочишь", - пояснил Дикий.

Эксперт добавил, что частично недостаток людей можно компенсировать лучшей организацией, высоким качеством личного состава и передовыми технологиями, но при большой разнице приходится привлекать резервы.

Что происходит на фронте

Как писал Главред, Силы обороны Украины на Покровском направлении смогли освободить 180 квадратных километров территории и зачистить 200 кв. км от вражеских войск. Об этом рассказал командующий Сил территориальной обороны Вооруженных сил Украины генерал-майор Игорь Плахута.

Кроме того, на фронте начался новый этап боевых действий, обусловленный ухудшением погодных условий. Как отметил спикер Военно-морских сил Дмитрий Плетенчук, холод, дожди и грязь меняют условия на поле боя, усложняя передвижение и заставляя армию адаптировать тактику. В то же время для ВСУ, имея значительный опыт, такая ситуация не является новой.

Напомним, что главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский отметил, что ситуацию вблизи поселка Ямполь в Донецкой области удалось стабилизировать.

Об источнике: The Associated Press

Associated Press (сокр. AP) - одно из крупнейших в мире информационное агентство США, всемирная новостная сеть. Агентство основано в мае 1846 г. по инициативе издателя газеты "Нью-Йорк сан" Мозеса Бича. Штаб-квартира расположена в Нью-Йорке. АР обслуживает тысячи СМИ (пресса, радио, телевидение) в разных странах, обменивается информацией со многими другими международными и национальными информагентствами, пишет Википедия.

война в Украине новости Донецка новости Украины
