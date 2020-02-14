Как пережить зимнюю хандру: психолог дала важные советы

Зимней депрессии больше подвержены женщины / Фото Pixaby

Практически всем знакомо состояние осенне-зимней депрессии, когда снижается уровень работоспособности, появляется сонливость и тяга к сладкому. Причина этому – недостаток солнечного света. Безусловно, можно подождать до весны, когда проблема решится сама собой, а можно начать решать проблему уже прямо сейчас.

Зимой солнечный день очень короткий. Из-за этого вырабатывается мелатонин - гормон сна, в то же время из-за отсутствия солнечного света хуже вырабатывается витамин D и гормоны радости. В результате человек становится очень вялым, объяснила российский психолог Юлия Челышева.

"Как следствие - слабеет иммунитет, мы легче подвергаемся различным заболеваниям и становимся непривлекательными: ухудшается состояние волос и в целом портится внешний вид", - цитирует эксперта агенство Москва.

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Побороть зимнюю депрессию вполне возможно. В частности, снизить уровень стресса помогут яркие вещи и тепло-желтое освещение в доме. Причем одной лампы здесь будет недостаточно. Психолог советует по возможности купить много светильников, бра, настольных ламп, чтобы свет был везде в помещении.

Также Челышева советует всегда носить с собой цитрусовые. Например, апельсины и мандарины обладают ярким и приятным запахом, который способствует выработке гормона радости.

Как пережить зимнюю хандру

Как преодолеть зимнюю апатию рассказал и кельнский психотерапевт Михаэль Крамер. По его словам, лучшее лекарство - это дневной свет. Поэтому днем стоит устраивать себе прогулки на свежем воздухе, потому что даже при пасмурной погоде дневного света на улице гораздо больше, чем в квартире. Также можно купить лампу дневного света. Благодаря ультрафиолетовому излучению в организме человека вырабатывается витамин D, что поможет побороть зимнюю депрессию. При этом важно не просто часик посидеть возле лампы, нужно еще и смотреть на излучаемый ею свет, чтобы активировать ганглиозные клетки глазной сетчатки, которые передают в головной мозг полученную световую и цветовую информацию, передает DW.

Зимняя депрессия "боится" еще одного метода – это спорт. Врачи рекомендуют заменить пробежки в парке на гимнастику. Регулярные занятия спортом улучшают выработку серотонина и способствуют эффективному противодействию зимней хандре.

К слову, страдают от хандры чаще женщины, чем мужчины. По статистике, грустят в холодное время года 80 процентов представительниц прекрасного пола.

Напомним, ранее ученые выяснили три основных признака реальной депрессии, в случае обнаружения которых стоит немедленно обратиться к специалистам за помощью.