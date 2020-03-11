Кому нельзя пить кефир на ночь: эксперты предупредили об опасности

Кефир имеет противопоказания / Фото pixabay.com

Кефир – очень полезный продукт, его называют напитком долгожителей, а положительное влияние кефира на организм является научно доказанным фактом. Полезно пить кефир на ночь – считается, что витамины и минеральные вещества лучше всего усваиваются, когда организм находится в состоянии покоя. Однако, это правило может сработать не для все. В связи с этим эксперты рассказали, кому нельзя пить кефир на ночь.

Кефир – польза

Полезные свойства кефира не вызывают сомнений, что объясняется его насыщенным минеральным составом. Животный белок, содержащийся в кефире, является строительным материалом для мышц и сухожилий. Витамин A увеличивает эластичность кожи и волос, а витамины C и группы B усиливают иммунитет и работоспособность. Живые бактерии-пробиотики поддерживают микрофлору кишечника, а кальций и фосфор укрепляют скелет и предотвращают развитие старческой ломкости костей. Кроме того, благодаря аминокислоте триптофан люди, которые пьют кефир, устойчивы к психологическим стрессам.

Полезные свойства кефира:

положительно влияет на микрофлору желудочно-кишечного тракта;

выводит из организма вредные вещества;

является природным антибиотиком;

обладает сильным сокогонным действием;

содержит белки, витамины, углеводы и минеральные соли;

Кому нельзя пить кефир на ночь

Стакан кефира, выпитый перед сном, обеспечит крепкий и спокойный сон. Кроме того, организм хорошо усвоит кальций, а пробиотики восстановят внутреннюю микрофлору. Однако есть ряд противопоказаний.

В частности, не стоит пить кефир на ночь тем, у кого есть хронические нарушения пищеварения. Дело в том, что ночью замедляются физиологические процессы организма. А при наличии отклонений ЖКТ переваривание еды может стать избыточной нагрузкой.

Людям с гастритом также стоит отказаться от кефира перед сном - он может неприятно сказаться на самочувствии утром, передает Рамблер/доктор. Табу на кефир действует и для людей, склонных к мигреням и головным болям. Кефир насыщен белком, усвоение которого требует много времени. Потратив его, организм может не успеть восстановиться к утру, предупреждают эксперты.

Также нужно учитывать индивидуальные реакции организма. У некоторых продукт может спровоцировать процесс брожения в кишечнике.

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