Стаканы на стол: нарколог рассказал, чем чреват запой во время карантина

Нарколог рассказал, чем чреват запой по время карантина / Pixabay

Массовый переход людей на карантин из-за китайского коронавируса несут в себе большую опасность - у многих людей возникнут проблемы с пьянством.

Такое заявление на условиях анонимности порталу МК сделап нарколог, специализирующийся на выведении из запоя.

По его словам, в сообществе наркологов уже готовятся к росту количества вызовов — полагая, что ситуация сложится приблизительно как в новогодние праздники. Под особой угрозой, как считает медик, находятся мужчины. Если дамы еще могут отвлекаться на бытовые заботы, то мужчины, как правило, бездельничают и тянутся к бутылке.

Дело в том, что алкоголь рождает выработку телом гормонов - предшественников эндорфина. Но при переработке отходов от такой химической "фабрики счастья" образуются формальдегид, уксусная кислота и гормоны стресса. И у любого алкоголика наступает момент, когда эндорфинов вырабатывается все меньше, а гормонов стресса — все больше.

Напомним, ранее китайские ученые рассказали, чувствителен ли коронавирус нового типа к алкоголю. Позднее российские медики пояснили, для кого китайский коронавирус Сovid-19 потенциально опаснее всего.