Затяжная магнитная буря ударит по голове в конце апреля – что делать

Мощная магнитная буря 27 апреля 2020 ударит по голове - как спастись / 1zoom.ru

Прогноз магнитных бурь на апрель 2020 года самый неприятный сюрприз оставил напоследок.

Самая длинная магнитная буря месяца начнется 27 апреля 2020. В этот раз и прогнозы ФИАН, и прогнозы NASA сходятся. Сила удара оценивается в четыре балла. 28 и 29 апреля геомагнитный шторм немного затихнет – а магнитная буря 30 апреля 2020 станет "контрольным в лобик", завершив собою геомагнитные неприятности месяца.

В эти дни даже здоровые люди могут жаловаться на головные боли и мигрени из-за скачков давления.

А из-за длительности метеоудара (по сути, он растянется на 4 дня) к симптомам добавятся усталость, разбитость и общая апатия.

Ситуацию усугубит карантин в Украине, который продлили минимум до 11 мая – то есть прогулками на свежем воздухе спасаться от магнитных бурь уже нельзя.

В качестве альтернативы врачи рекомендуют:

попробовать медитацию,

комнаты – хотя бы проветривать,

расслабляющие ванны заменить контрастным душем,

кофе и черный чай – травяными чаями и просто водой,

жирную пищу – зеленью и овощами, которые содержат калий и магний (свекла, помидоры, брюссельская капуста, щавель, кукуруза и пр.). Жирные тортики и печеньки лучше заменить на курагу и чернослив.

Детальнее читайте в нашем материале Как помочь себе при магнитных бурях.