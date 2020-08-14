Синдром Скитера: врачи предупредили об опасности комариных укусов

Комары могут превратить лето в настоящий ад / Фото pixabay.com

Есть много причин ненавидеть комаров: эти кровососы являются переносчиками таких болезней, как вирусы Западного Нила и Зика, лихорадка денге и малярия. Но даже без угрозы серьезного заболевания комары могут превратить лето в настоящий ад, если у вас аллергия на укус комара, которая проявляется огромными красными опухшими шишками по сравнению с небольшими шишками, которые получают большинство людей.

Как оказалось, у этой аллергии есть название. Вот все, что вам нужно знать о "синдроме Скитера" и о том, как обезопасить себя.

Что такое синдром Скитера?

Согласно первому упоминанию синдрома Скитера в медицинской литературе, это состояние определяется как "вызванные укусом комара крупные местные воспалительные реакции, сопровождающиеся лихорадкой". В 1999 году в "Журнале аллергии и клинической иммунологии" исследователи использовали этот термин для описания пяти случаев, которые они наблюдали у здоровых детей.

Пурви Парих, доктор медицины, аллерголог и иммунолог из Нью-Йорка из некоммерческой организации Allergy & Asthma Network, объясняет, что синдром Скитера - это аллергическая реакция на белки в слюне комаров. "У большинства людей возникает какая-то реакция - небольшая шишка и небольшое покраснение, - но для некоторых людей она действительно сильна", - говорит доктор.

У людей, которые испытывают эти сильные реакции, они обычно развиваются в течение нескольких часов или даже минут после укусов. Поскольку люди редко обращаются за лечением от этого состояния, неизвестно, сколько из них страдает от него и почему у одних оно больше, чем у других. Доктор Парих также отмечает, что люди с синдромом Скитера не обязательно привлекают комаров больше, чем другие. Просто они более серьезно реагируют на укусы.

Симптомы синдрома Скитера

Синдром Скитера характеризуется признаками воспаления кожи, включая отек, жар, покраснение, зуд или боль. "Аллерголог может диагностировать это с помощью кожной пробы в офисе, но обычно мы также можем диагностировать это клинически", - говорит доктор Парих. "Если кто-то входит и вся его рука распухла и красна от укуса комара, это может быть довольно очевидно", - добавляет он.

Некоторые случаи, описанные в медицинской литературе, показывают, насколько серьезными могут быть эти реакции: лицо может опухать, глаза могут опухать, а целые конечности могут покраснеть и опухнуть. В самых тяжелых случаях укусы комаров могут вызвать образование синяков и волдырей. Некоторые люди также могут испытывать жар, рвоту или затрудненное дыхание.

"Хорошая новость в том, что это не так опасно, как аллергия на пчел и ос", - говорит доктор Парих. "Эти аллергии на насекомых могут быть смертельными, и людям нужно носить с собой специальные средства на случай, если у них начнется анафилаксия. К счастью, мы не наблюдали таких серьезных случаев синдрома Скитера", - говорит он.

Синдром Скитера против кожной инфекции

Иногда может быть трудно отличить человека, страдающего реакцией синдрома Скитера, от человека, у которого развилась инфекция. Оба могут вызвать покраснение, отек и боль, и оба могут начаться с укуса насекомого. Но в то время как инфекции обычно возникают через несколько дней после укуса или травмы, синдром Скитера возникает сразу же.

Если у вас поднялась температура после укуса комара или если укус становится больше или более воспаленным и не проходит через несколько дней, обратитесь к врачу, чтобы исключить инфекцию.

Некоторые случаи, описанные в медицинской литературе, показывают, насколько серьезными могут быть эти реакции/ weloveua.com

Лечение синдрома Скитера

Если плохая реакция на комаров влияет на вашу способность наслаждаться природой, лучший способ исправить это - в первую очередь предотвратить укусы, - говорит доктор Парих. "Если вы знаете, что предрасположены к этому, важно иметь при себе спрей от насекомых или носить одежду, закрывающую кожу, если вы знаете, что собираетесь оказаться в зоне, кишащей комарами", - говорит она.

Есть также способы, которые помогут быстрее почувствовать себя лучше, если вас укусили. Пероральный антигистаминный препарат может уменьшить зуд и отек, а безрецептурный крем с гидрокортизоном может принести некоторое облегчение при втирании непосредственно в место укуса.