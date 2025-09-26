Почему 27 сентября нельзя развлекаться: какой церковный праздник

27 сентября не следует устраивать громкие развлечения - это день размышлений о духовности.

27 сентября: какой церковный праздник и что нельзя делать

Какой церковный праздник 27 сентября

Что нельзя делать 27 сентября

Народные приметы и традиции

В субботу, 27 сентября, верующие празднуют день памяти святого мученика Калистрата и его жены. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 27 сентября

Калистрат происходил из Карфагена (Северная Африка). Его отец был христианином и воспитал сына в вере Христовой. Став взрослым, Калистрат вступил на военную службу в Римскую империю, но оставался верен Господу. Он ревностно молился каждую ночь, чем отличался от своих совоинов-язычников.

Однажды воины донесли начальнику на Калистрата, что он христианин. Его привели на суд и заставляли принести жертву идолам. Он мужественно отказался, признав перед всеми Иисуса Христа единым Богом. За это его жестоко пытали: били плетьми, резали тело, а затем зашили в мешок и бросили в море. Но Господь чудесно сохранил ему жизнь: мешок разорвался, и он вышел на берег целым и невредимым.

Это чудо поразило 49 его товарищей-воинов. Они уверовали во Христа и присоединились к Калистрату. Всех их впоследствии заключили в тюрьму и подвергали пыткам. Несмотря на мучения, они оставались непоколебимыми в вере. В конце концов, их казнили - по преданию всех вместе, около 304 года во время преследований за императора Диоклетиана.

Что нельзя делать 27 сентября

Не следует устраивать громкие развлечения - это день размышлений о духовности.

Не рекомендуется работать в огороде или в поле - земля отдыхает.

Не стоит ходить в лес - "змеи прячутся в землю", поэтому ходить в лес считается опасным.

Народные приметы и традиции

Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:

какая погода 27 сентября, таким будет октябрь;

тихий и солнечный день до мягкой зимы;

летает много паутины - ждите длинную и сухую осень;

пасмурно и дождливо - до суровой зимы;

утром на траве иней - ждите сухой погоды днем;

змеи и лягушки прячутся в норы - уже идут настоящие холода.

В народе 27 сентября носило название Калистрата или Сумица. Второе название было связано с тем, что природа "скучает", потому что теплые дни уже отошли. Часто говорили: "Калистрат холодом обнимает, тепло из земли выгоняет" и "Пришел Калистрат - осень назад не возвращает".

Именины 27 сентября

Какие завтра именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.

Талисманом человека, рожденного 27 сентября является цитрин. С древнейших времен камень олицетворял обилие и благосклонность судьбы. Когда люди были убеждены, что цитрин имеет силу отгонять тревожные помыслы и оберегать от ночных ужасов.

