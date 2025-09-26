Почему 27 сентября нельзя развлекаться: какой церковный праздник

Вы узнаете:
- Какой церковный праздник 27 сентября
- Что нельзя делать 27 сентября
- Народные приметы и традиции
В субботу, 27 сентября, верующие празднуют день памяти святого мученика Калистрата и его жены. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.
Какой церковный праздник 27 сентября
Калистрат происходил из Карфагена (Северная Африка). Его отец был христианином и воспитал сына в вере Христовой. Став взрослым, Калистрат вступил на военную службу в Римскую империю, но оставался верен Господу. Он ревностно молился каждую ночь, чем отличался от своих совоинов-язычников.
Однажды воины донесли начальнику на Калистрата, что он христианин. Его привели на суд и заставляли принести жертву идолам. Он мужественно отказался, признав перед всеми Иисуса Христа единым Богом. За это его жестоко пытали: били плетьми, резали тело, а затем зашили в мешок и бросили в море. Но Господь чудесно сохранил ему жизнь: мешок разорвался, и он вышел на берег целым и невредимым.
Это чудо поразило 49 его товарищей-воинов. Они уверовали во Христа и присоединились к Калистрату. Всех их впоследствии заключили в тюрьму и подвергали пыткам. Несмотря на мучения, они оставались непоколебимыми в вере. В конце концов, их казнили - по преданию всех вместе, около 304 года во время преследований за императора Диоклетиана.
Что нельзя делать 27 сентября
- Не следует устраивать громкие развлечения - это день размышлений о духовности.
- Не рекомендуется работать в огороде или в поле - земля отдыхает.
- Не стоит ходить в лес - "змеи прячутся в землю", поэтому ходить в лес считается опасным.
Народные приметы и традиции
Среди наших предков было немало интересных примет на этот день:
- какая погода 27 сентября, таким будет октябрь;
- тихий и солнечный день до мягкой зимы;
- летает много паутины - ждите длинную и сухую осень;
- пасмурно и дождливо - до суровой зимы;
- утром на траве иней - ждите сухой погоды днем;
- змеи и лягушки прячутся в норы - уже идут настоящие холода.
В народе 27 сентября носило название Калистрата или Сумица. Второе название было связано с тем, что природа "скучает", потому что теплые дни уже отошли. Часто говорили: "Калистрат холодом обнимает, тепло из земли выгоняет" и "Пришел Калистрат - осень назад не возвращает".
Именины 27 сентября
Какие завтра именины: Виктор, Герман, Дмитрий, Игнатий, Марк, Михаил, Петр, Федор.
Талисманом человека, рожденного 27 сентября является цитрин. С древнейших времен камень олицетворял обилие и благосклонность судьбы. Когда люди были убеждены, что цитрин имеет силу отгонять тревожные помыслы и оберегать от ночных ужасов.
Вам может быть интересно:
- Православный календарь на сентябрь 2025: когда нужно идти в церковь
- Радоница и родительские субботы: даты всех поминальных дней в 2025 году
- Православный календарь на октябрь: когда обязательно идти в церковь
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред