Какого числа Яблочный Спас 2020 – что нужно знать о празднике

Яблочный спас 2020 - когда и как праздновать - традиции и обычаи / 1oom.ru

Яблочный Спас идет вторым по счету. Он празднуется чуть меньше чем через неделю после Медового Спаса – в один день с праздником Преображение Господне. По сути, это и есть народное название для праздника Преображения.

В народе Яблочный Спас символизирует наступление осени.

О том, что пекут на Яблочный Спас плюс лучшие рецепты с яблоками – читайтпе в материале Главреда Как праздновать Яблочный Спас – традиции и лучшие рецепты.

Яблочный Спас 2020 – дата и история

Второй Спас в этом году выпал на среду: это всегда 19 августа. В этот день православные отмечают день Преображения Господнего.

Православные в этот день вспоминают, как Спаситель Христос совершил преображение на горе Фавор: он показал апостолам свой истинный, божественный, облик. И тело Его, и лицо, и даже одежды в тот миг воссияли ярким светом.

Тем самым Иисус показал своим последователям, какое состояние дарует им вера.

Яблочный Спас – что несут в церковь

Читайте такжеТочный церковный календарь на август 2020 – все Спасы и праздники БогородицыДля наших предков Яблочный Спас был праздником сбора урожая. В их понимании это был Праздник первых плодов. Логично, что именно их и несли на освящение в храм.

Что святить на Яблочный Спас? В церковь несут яблоки, мед, сливы, груши и даже овощи и пшеничные колосья. В теплых странах святить принято виноград – но в наших широтах виноградные лозы заменили яблоки (как более популярный фрукт).

Фрукты символизируют собой духовную сладость, что ученики Спасителя ощутили в момент Его Преображения.

Яблочный Спас – традиции

После освящения часть фруктов принято относить на могилы усопших близких.

Девушки в этот день стараются расчесать волосы расческой из яблоневого дерева – чтобы волосы стали пышными, густыми и не выпадали.

Читайте такжеУспенский пост 2020 – когда и как проходит: меню, традиции, свадьбаНа праздничный стол в этот день подают постные блюда (еще продолжается Успенский пост 2020) – но разрешены также рыбные блюда, добавление масла и бокальчик вина. Главный ингредиент праздничных блюд – яблоки, а в десертах – еще и мед.

В Яблочный Спас, по поверью, яблоки наделяются особой целебной силой и могут исполнять желания (для этого освященное яблоко нужно съесть с медом).

До Яблочного Спаса многие люди вообще не едят яблоки нового урожаю. Этому правилу следуют монахи и люди, у которых умерли детки (иначе, мол, их малыши на том свете не смогут отведать яблок).

После освящения яблоками угощают детей и нищих. Чем больше раздашь – тем удачливее будешь в новом году.

На Преображение Господне запрещено работать: заниматься уборкой, шить и штопать, делать ремонт. Исключение составляют такие работы, как уборка урожая и приготовление еды.

Яблочный Спас – приметы

По погоде на Яблочный Спас определяют, какой будет осень и зима в этом году:

солнечный и безоблачный день – к сухой осени, дождливый – к мокрой;

каков Спас 19 августа – таковы и Покрова 14 октября;

каков Яблочный Спас – такова и погода в январе;

ясный день – к морозной зиме с метелями.

Также считается, что люди, которых задобрил на Яблочный Спас, обязательно помогут в течение следующего года. А если при сборе урожая в саду попались гнилые фрукты – жди трудностей на следующий год.