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Наглая кража и удача в делах: кому гороскоп на завтра сулит яркие эмоции

8 ноября 2019, 13:42

Ракам лучше пожалеть себя и отложить работу.

Водолеев звезды предупредили о наглой краже - Гороскоп на 2019
Водолеям грозит наглая кража / Скриншот

В День украинской письменности и языка - в субботу, 9 ноября, Водолеям грозит наглая кража, а Скорпионы могут рассчитывать на удачу в делах. 

Гороскоп на завтра прочит яркие эмоции не только Скорпионам и Водолеям - Тельцов и Стрельцов могут расстроить возможные проблемы с кошельком, Раки могут повесить нос и без веской причины, а Львам маленькая "печалька" из-за удара по лбу небольшими граблями.

Гороскоп на 9 ноября 2019: каким знакам подготовиться к ярким эмоциям

Водолей - гороскоп на завтра

Держите все самое ценное, особенно - мысли, при себе. Будьте осмотрительными во время общения - не метайте бисер перед свиньями. Не стоит рассчитывать на огромный скачок в делах. Возможно, для продвижения и борьбы с конкурентами придется подключить "тяжелую артиллерию".

Скорпион - гороскоп на 9 ноября 2019

Фарт в делах возможен, если не рассчитывать на легкие достижения - трудитесь, и получите вознаграждения за свои труды. Возможно, враги удивят коварными происками. Если быть честными, открытыми и добродушными - можно найти новых партнеров. Остерегайтесь излишней откровенности во время общения с малознакомыми людьми.

Телец - гороскоп на завтра

Не самый лучший день для крупных покупок, важных договоренностей и встреч. Немного "прикрутите" свой альтруизм и уделите больше внимания своим делам и собственному здоровью. Трепетно относитесь к любимому человеку - гороскоп 2019 прогнозирует конфликт из-за недопонимания.

Рак - гороскоп на 9 ноября 2019

Попытайтесь унять маятник своего настроения. Улучшить душевное состояние можно с помощью добрых дел и отдыха в кругу приятных людей. Если есть возможность не работать через силу - лучше отложите дела.

Лев - гороскоп на завтра

Вы можете снова наступить на небольшие грабли из-за своей наивности. Не открывайте душу людям, в надежности которых вы сомневаетесь. Есть вероятность непредвиденных расходов, но может подвернуться и неожиданный дополнительный доход. Ждите позитива в карьерной сфере.

Стрелец - гороскоп на 9 ноября 2019

Все дела, связанные с финансовыми рисками, лучше отложить на другой день. Можно рассчитывать на удачу на любовном и карьерном фронтах. В любви лучше избегать шаблонов и решиться на позитивное безумство, а на карьерном фронте необходимо придерживаться всех правил.

Напомним, гороскоп на ноябрь 2019 всех знаков Зодиака сулил Водолеям новые возможности, Скорпионам - удачу в торговле, Тельцам - сложности в работе, Ракам - удачные операции с недвижимостью, а Львам и Стрельцам - успех в любви.

гороскоп Зодиак
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