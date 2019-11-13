Конец одиночеству: кому гороскоп на завтра предвещает "революцию" в личной жизни

Раки, Весы и Козероги могут перестать быть одинокими / Reuters

Личная жизнь Раков, Весов и Козерогов в четверг, 14 ноября, может кардинально измениться - гороскоп на завтра предвещает им знакомства, которые могут положить конец одиночеству.

Для Львов прогноз не очень нерадужный - звезды советуют отыскать в глубине души дипломатические качества и попытаться избежать возможных свар.

Гороскоп на 14 ноября 2019: кому светит "революция" в личной жизни, а кому - свары

Рак - гороскоп на завтра

Переключите внимание на духовную сферу - постарайтесь улучшить старые отношения и, когда появится шанс, - завязать новые. Будьте во всеоружии - не бойтесь показывать не только духовную красоту. Преодолейте страх и активно флиртуйте - жизнь слишком коротка, чтобы довольствоваться "завтраками".

Весы - гороскоп на 14 ноября 2019

Одиноким Весам стоит перестать прятать себя от потенциальных вторых половинок - прислушайтесь к своим желаниям, "возьмите себя за попу" и отправьтесь на "охоту".

Читайте такжеГороскоп на 2020: кого ждет карьерный скачок, а кому - закатать губуНе спешите расставаться с деньгами - покупки могут принести не радость, а сплошное разочарование.

Козерог - гороскоп на завтра

В вашей жизни неожиданно может появиться человек, который основательно закрепится в сердце. Пытайтесь не строить воздушные замки - оценивайте человека трезво, несмотря на "бабочки в животе".

Будьте очень внимательны в финансовых делах - гороскоп 2019 предупреждает о возможных ощутимых финансовых потерях.

Лев - гороскоп на 14 ноября 2019

Общение на щекотливые темы лучше свести к нулю. Обходите стороной людей, которые могут специально провоцировать вас на конфликт. Будьте мудрее. Можно браться за новые дела, если у вас нет "хвостов". Личная жизнь может измениться - все в ваших руках.

Напомним, в гороскопе на ноябрь 2019 Ракам звезды сулили невезение в карьере, Весам - финансовые неудачи, Козерогам - благоприятное время для реализации задуманного, а Львам - гармонию в любви.