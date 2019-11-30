Открыть священные чакры: астролог объяснила простой путь к успеху

Оксана Костюк дала рекомендации для людей Анурадхи / astronews_muhurta

Астролог высшей категории Оксана Костюк дала самые актуальные рекомендации для людей Анурадхи.

Она подчеркнула, что наиболее важное коррективное средство для Анурадхи – получить послание от Вселенной: "Это можно сделать, поклоняясь Богу, и задавая вопрос. Так они получют ответ, куда им следует двигаться".

"Практика Раджа Йоги, которая включает в себя подъем кундалини через семь священных чакр", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

Ведический астролог утверждает, что для них полезно носить такие цвета: красный, синий и золотой.

"Животное по Кама-сутре – олень. В сексуальном плане олениха проявляет такие качества, как застенчивость, мягкость, деликатность и изменчивость", - пояснила эксперт.

Она также добавила, что у Анурадхи есть враг: люди, родившиеся под накшатрой Бхарани (13°20’ - 26°40ʹ Овна) – с 25 апреля по 9 мая.

Анурадха активизируется в 24, 25, 28, 36, 43, 47, 62, 65, 77, 83 года, сообщила Костюк.

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Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, кому "светит" грандиозный успех.