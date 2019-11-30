  1. Главная
  3. Гороскоп

Открыть священные чакры: астролог объяснила простой путь к успеху

30 ноября 2019, 19:21

Оксана Костюк дала рекомендации для людей Анурадхи.

астрология, знаки зодиака
Оксана Костюк дала рекомендации для людей Анурадхи / astronews_muhurta

Астролог высшей категории Оксана Костюк дала самые актуальные рекомендации для людей Анурадхи.

Она подчеркнула, что наиболее важное коррективное средство для Анурадхи – получить послание от Вселенной: "Это можно сделать, поклоняясь Богу, и задавая вопрос. Так они получют ответ, куда им следует двигаться".

"Практика Раджа Йоги, которая включает в себя подъем кундалини через семь священных чакр", - подчеркнула она в комментарии Главреду.

Ведический астролог утверждает, что для них полезно носить такие цвета: красный, синий и золотой.

"Животное по Кама-сутре – олень. В сексуальном плане олениха проявляет такие качества, как застенчивость, мягкость, деликатность и изменчивость", - пояснила эксперт.

Она также добавила, что у Анурадхи есть враг: люди, родившиеся под накшатрой Бхарани (13°20’ - 26°40ʹ Овна) – с 25 апреля по 9 мая.

Анурадха активизируется в 24, 25, 28, 36, 43, 47, 62, 65, 77, 83 года, сообщила Костюк.

Читайте такжеМолниеносная победа: астролог рассказала, кого ждет триумф в ноябре

Напомним, ранее Оксана Костюк рассказала, кому "светит" грандиозный успех.

астролог гороскоп советы астролога знаки зодиака астрология восточный гороскоп астрологический прогноз Оксана Костюк ведический астролог Анурадха накшатра
Сейчас вы просматриваете новость «Открыть священные чакры: астролог объяснила простой путь к успеху». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter.
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

19:57
Украина узнала соперников на Евро-2020
19:53
"Власть дьявола возобладала": в УПЦ знали о наркозависимости пойманного с амфетамином попа
19:30
Маникюр на Новый год 2020: самый модный зеленый маникюр зима 2020 фото новинки Фото
19:21
Открыть священные чакры: астролог объяснила простой путь к успеху
19:04
Фонду жены Порошенко дадут 150 миллионов из бюджета
19:00
M1 Music Awards 2019: смотреть видео церемонии награждения онлайн от 30-11-2019 Видео
18:50
Амосову снова восстановили в должности ректора медуниверситета имени Богомольца
18:38
В ОБСЕ заговорили о новых участках разведения сил на Донбассе
18:25
Киевлянам пригрозили отключать электричество за долги: что известно
18:14
"Шаг к международному признанию": в России отреагировали на скандал с Apple и Крымом
18:00
Х-Фактор 10 сезон 12 выпуск смотреть онлайн 30-11-2019 прямой эфир Видео
17:48
Госпогранслужба задержала грузовик с 370 кг героина Фото Видео
17:33
Зеленский анонсировал встречу со студентами, избитыми "беркутовцами" на Майдане в 2013 году
17:21
"Ущерб исчисляется в миллионах": глава Ощадбанка назвал унесенную из взорванного отделения сумму Фото
16:56
"Нас обманывают": Кравчук дал хитрый совет Зеленскому перед встречей с Путиным
16:30
"Понесут ответственность": Бородянский нацелился регулировать контент в блогосфере
16:09
Смертоносное землетрясение в Албании: количество жертв достигло полусотни Фото Видео
15:54
В России поставили условия Украине для прямых поставок газа
15:26
"Большие сомнения": демограф распекла Дубилета из-за электронной переписи
14:55
В Полтаве вандалы разбили памятник в честь погибших героев АТО Видео
14:31
В Кабмине не исключили закупку газа напрямую в России
14:09
"Зарплаты в конвертах" для слуг народа: НАБУ открыло дело
14:09
Как приготовить вкуснейший торт Спартак: пошаговый простой рецепт Фото
13:55
"Бред и посмешище": в Сети ответили спикеру Госдумы, накаркавшему Украине потерю областей
13:28
Цены на отопление должны быть снижены уже в декабре – Зеленский Видео
13:24
В аннексированном Крыму резко возросло число ВИЧ-инфицированных женщин Видео
13:22
Гороскоп на завтра: кому прочат лавры, а кто может ударить лицом в грязь
13:06
"Раздолбайство": под Киевом внезапно позеленело озеро
12:30
"Пожар, взрыв и три тела": в Харькове случился ужасный инцидент Фото
12:11
Посеявшие бурю сторонники Порошенко заскулили, получив обратку мнение
12:00
Мощный взрыв в Ощадбанке: выяснилось, чем в Киеве могли подорвать банкомат Фото Видео
12:00
Топ-модель по-украински 3 сезон 14 выпуск: кто ушел смотреть онлайн 29-11-2019 Видео
12:00
Канадка, британка и андеркат - самые трендовые мужские стрижки 2019-2020 - 36 фото Фото Видео
11:31
На Майдане погиб 121 человек: в ГПУ назвали точное число виновных Видео
10:50
Опасные мечты: о чем нельзя мечтать женщинам и о чем вообще нельзя мечтать
10:39
Почему украинцы "разлюбили" Зеленского мнение
10:31
Синоптик предупредил, когда Киев притрусит снегом: названа дата Фото Видео
10:14
"Обосрались, когда шарахнуло": в Киеве грабители взорвали Ощадбанк - видео Видео
10:01
В Apple оправдались за "российский" Крым Видео
10:00
Маникюр зима 2020: модный и самый красивый маникюр на Новый год крысы - 44 фото Фото
10:00
M1 Music Awards Пять 2019 Украина: полный список участников и номинации Фото Видео
09:37
Пособник оккупантов в Крыму назвал поведение Украины в ООН мракобесием
09:30
ДиКаприо выдвинули серьезное обвинение Видео
09:00
Путин назвал самую важную тему для России и бросил камень в огород СМИ
08:59
"Поздновато, смешно, попытка попугать": Гиркин назвал причину принятия в "ДНР" закона  о госгранице
08:41
До большой войны с Россией осталось меньше года мнение
08:37
Гороскоп на 30 ноября: кому напророчены поиски любви, а кому - мощный скандал
08:30
День секса: история праздника и как отмечают
08:27
Поп с наркотиками: помощника митрополита УПЦ МП Луки схватили на Новой почте с амфетамином — СМИ
08:22
Кровавая резня на Лондонском мосту: Скотланд-Ярд назвал имя нападавшего Фото Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002- 2019, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять