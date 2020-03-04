"Обитель Венеры": когда в марте 2020 признаваться в любви

С 5 марта можно признаваться в любви, спрогнозировал Влад Росс / Главред

Астролог Влад Росс сообщил, что с 5 марта Венера войдет в зодиакальный знак Тельца, и в это время можно признаваться в любви и создавать союзы, в частности, деловые.

Телец – является знаком обители Венеры, он указывает на способность создавать долгие прочные отношения, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, с 5 числа перед людьми начнут открываться новые возможности.

"…с 5 марта, когда Венера войдет в зодиакальный знак Тельца, станет ощутимо легче, и вы заметите, как перед вами начнут открываться новые возможности. Особенно это проявится в середине месяца, когда влияние Венеры в Тельце будет самым сильным", – заявил Росс.

Астролог добавил, что эмоции начнут стабилизироваться, и можно будет строить прочные любовные взаимоотношения.

Напомним, Влад Росс составил гороскоп на март 2020 года для всех знаков Зодиака и отмечал, что счастливчиками месяца будут Водолеи, Львы, Рыбы и Тельцы, а неудачниками – Раки, Овны, Козероги и Близнецы.