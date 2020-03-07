Гороскоп на сегодня всех знаков Зодиака: соблазнительное предложение и душевная рана

Рыбам в выходной не стоит скупиться, а Тельцам лучше побыть наедине с собой.
Гороскоп на 7 марта 2020 года всех знаков Зодиака – суббота и 14 лунный день – спрогнозировал Скорпионам соблазнительное предложение.
Весов предупредили о подвохах, а Девы могут нанести близкому человеку душевную рану.
Какой выходной светит огненным, водным, воздушным и земным знакам Зодиака
Что гороскоп на 2020 пророчит водным знакам
Гороскоп на 7 марта 2020 года – Рак
Найдите время для общения с теми, кто вас подзаряжает. Спешка в этот день противопоказана – постарайтесь действовать продуманно.
Гороскоп на 7 марта 2020 – Рыбы
Постарайтесь отдохнуть и подышать свежим воздухом. Не скупитесь и хватайте новые знания.
Гороскоп на завтра – Скорпион
Вам могут сделать, на первый взгляд, соблазнительное предложение – рассмотрите его со всех возможных сторон. Пора найти время для своего здоровья.
Что гороскоп 2020 пророчит земным знакам
Гороскоп на 7 марта 2020 – Козерог
Не скрывайте свои чувства, возможно, они взаимны. Откажитесь от того, что гробит ваш организм.
Гороскоп для Тельца на завтра
Лучше меньше общаться, тогда есть шанс избежать конфликтов. Не ввязывайтесь в сомнительные дела и попытайтесь не сильно разбрасываться деньгами.
Гороскоп на 7 марта 2020 года – Дева
Остерегайтесь острых слов – можете ранить душу любимого человека и нарваться на скандал. Пора закончить то, что вы начали.
Что гороскоп на 2020 пророчит воздушным знакам
Гороскоп на 7 марта 2020 года – Весы
Анализируйте события – не дайте себя обмануть. Дайте мозгу отдохнуть. Пора найти время для душевных разговоров с родными.
Гороскоп на 7 марта 2020 – Водолей
Не преувеличивайте свои возможности и достижения и не обижайте окружающих. Возможно, пора заняться новым делом.
Гороскоп на завтра – Близнецы
Не время расслабляться – противники не собираются отступать. Если возникнут проблемы – откажитесь от повышенных тонов.
Что гороскоп 2020 пророчит огненным знакам
Гороскоп на 7 марта 2020 года – Овен
Откажитесь от принятия очень серьезных решений. Постарайтесь быть мягче, и отношения с многими людьми улучшатся.
Гороскоп на 7 марта 2020 – Стрелец
Дела подождут, найдите время для того, чтобы навести порядок в душе. Не подпускайте близко людей, которым не доверяете на все 100%. Не лучшее время для знакомств.
Гороскоп на завтра – Лев
Если не поняли задачу – переспросите, в таком случае можно избежать ошибки. Планы могут разрушиться, возможно, это к лучшему.
Что делать всем знакам Зодиака 7 марта 2020-го: совет от астропсихолога Александра Бабича
"Хороший день для того, чтобы провести время со своими крестниками", – сообщил эксперт Главреду.
Ранее астролог Влад Росс говорил, что счастливчиками марта 2020 будут Водолеи, Тельцы, Рыбы и Львы, а неудачи грозят Ракам, Овнам, Близнецам и Козерогам.