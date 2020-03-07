Гороскоп на 8 марта 2020 всех знаков Зодиака: встреча с суженым и любовный удар

В женский праздник кошелек Львов может стать толще.
В воскресенье, 8 марта, – 15 лунный день и Международный женский день – Ракам грозит любовный удар.
Рыбы в праздничный день могут встретить суженого/суженую, а холодность Скорпионов может убить отношения.
О чем предупреждает гороскоп на 8 марта 2020 года всех знаков Зодиака
Какой день ждет земные знаки
Гороскоп на 8 марта 2020 года – Телец
Не пейте слишком много спиртного и не заставляйте себя делать то, к чему не лежит душа. Можно прикупить дорогую вещь, о которой вы давно мечтали. Обуздайте агрессию.
Гороскоп на 8 марта 2020 – Дева
Если у вас плохое настроение, это не значит, что его нужно испортить окружающим. Держите негатив при себе, а еще лучше – постарайтесь наполниться позитивом.
Гороскоп на завтра – Козерог
Жизнь может измениться в лучшую сторону, но не сидите сложа руки. Если в душе накопился негатив, постарайтесь не выплеснуть его на близких.
Какой день гороскоп 2020 напророчил водным знакам
Гороскоп на 8 марта 2020 года – Скорпион
Ставьте конкретные цели, и сможете достичь желаемого. Лучше отказаться от холодности в отношениях с любимым человеком. Не стоит вкладывать деньги в разные проекты, поскольку вероятен серьезный удар по кошельку.
Гороскоп на 8 марта 2020 – Рак
Найдите время для занятий, которые нравятся вам, а не вашему начальству – отдохните. Достойно переживите фиаско в любви и в будущем будете вознаграждены.
Гороскоп на завтра – Рыбы
Не стоит вкладывать деньги. Займитесь собой, и заметите, как окажетесь в центре внимания противоположного пола. Не живите в мире фантазий, ставьте конкретные задачи и воплощайте их в жизнь немедленно.
Какой день гороскоп на 2020 год напророчил огненным знакам
Гороскоп на 8 марта 2020 года – Лев
Пора достичь высоких целей. Кошелек может стать толще – потратьте деньги на то, чего вы давно хотели. Перестаньте ограничивать себя.
Гороскоп на 8 марта 2020 – Овен
Не завязывайте ссоры, и постарайтесь быть миротворцем. Если вас о чем-то попросят, и вы сможете помочь – не обижайте человека отказом.
Гороскоп на завтра – Стрелец
Каждое слово не просто сотрясает воздух – постарайтесь никого не обидеть. Могут разгореться нешуточные скандалы. Откажитесь от разного экстрима, в этот день можно причинить себе вред.
Какой день гороскоп 2020 напророчил воздушным знакам
Гороскоп на 8 марта 2020 года – Близнецы
Избегайте стресса, авантюр и ситуаций, которые могут вывести вас из себя. Помните – вы можете сами изменить свои "внутренние настройки". Откажитесь от очень близкого общения с посторонними.
Гороскоп на 8 марта 2020 – Весы
На любовном фронте придется выбирать – не пытайтесь усидеть на двух стульях. Лучше не храбритесь – одевайтесь потеплее и берегите здоровье.
Гороскоп на завтра – Водолей
Постарайтесь увидеть ошибки, которые допустили в прошлом, и снова не повторите их. Наслаждайтесь теплом, которое есть между вами и вашей половинкой.
Ранее был опубликован гороскоп на март 2020 года, составленный астрологом Владом Россом. Эксперт спрогнозировал, что неудачниками месяца могут стать Козероги, Близнецы, Овны и Раки.