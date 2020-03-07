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Гороскоп на 8 марта 2020 всех знаков Зодиака: встреча с суженым и любовный удар

7 марта 2020, 11:30

В женский праздник кошелек Львов может стать толще.

Рыбы 8 марта 2020 могут встретить свою судьбу – Гороскоп на завтра
Рыбы 8 марта могут встретить свою судьбу / УНИАН

В воскресенье, 8 марта, – 15 лунный день и Международный женский день – Ракам грозит любовный удар.

Рыбы в праздничный день могут встретить суженого/суженую, а холодность Скорпионов может убить отношения.

О чем предупреждает гороскоп на 8 марта 2020 года всех знаков Зодиака

Какой день ждет земные знаки

Гороскоп на 8 марта 2020 года – Телец

Не пейте слишком много спиртного и не заставляйте себя делать то, к чему не лежит душа. Можно прикупить дорогую вещь, о которой вы давно мечтали. Обуздайте агрессию.

Гороскоп на 8 марта 2020 – Дева

Если у вас плохое настроение, это не значит, что его нужно испортить окружающим. Держите негатив при себе, а еще лучше – постарайтесь наполниться позитивом.

Гороскоп на завтра – Козерог

Жизнь может измениться в лучшую сторону, но не сидите сложа руки. Если в душе накопился негатив, постарайтесь не выплеснуть его на близких.

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Гороскоп на 8 марта 2020 года – Скорпион

Ставьте конкретные цели, и сможете достичь желаемого. Лучше отказаться от холодности в отношениях с любимым человеком. Не стоит вкладывать деньги в разные проекты, поскольку вероятен серьезный удар по кошельку.

Гороскоп на 8 марта 2020 – Рак

Найдите время для занятий, которые нравятся вам, а не вашему начальству – отдохните. Достойно переживите фиаско в любви и в будущем будете вознаграждены.

Гороскоп на завтра – Рыбы

Не стоит вкладывать деньги. Займитесь собой, и заметите, как окажетесь в центре внимания противоположного пола. Не живите в мире фантазий, ставьте конкретные задачи и воплощайте их в жизнь немедленно.

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Гороскоп на 8 марта 2020 года – Лев

Пора достичь высоких целей. Кошелек может стать толще – потратьте деньги на то, чего вы давно хотели. Перестаньте ограничивать себя.

Гороскоп на 8 марта 2020 – Овен

Не завязывайте ссоры, и постарайтесь быть миротворцем. Если вас о чем-то попросят, и вы сможете помочь – не обижайте человека отказом.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Каждое слово не просто сотрясает воздух – постарайтесь никого не обидеть. Могут разгореться нешуточные скандалы. Откажитесь от разного экстрима, в этот день можно причинить себе вред.

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Гороскоп на 8 марта 2020 года – Близнецы

Избегайте стресса, авантюр и ситуаций, которые могут вывести вас из себя. Помните – вы можете сами изменить свои "внутренние настройки". Откажитесь от очень близкого общения с посторонними.

Гороскоп на 8 марта 2020 – Весы

На любовном фронте придется выбирать – не пытайтесь усидеть на двух стульях. Лучше не храбритесь – одевайтесь потеплее и берегите здоровье.

Гороскоп на завтра – Водолей

Постарайтесь увидеть ошибки, которые допустили в прошлом, и снова не повторите их. Наслаждайтесь теплом, которое есть между вами и вашей половинкой.

Ранее был опубликован гороскоп на март 2020 года, составленный астрологом Владом Россом. Эксперт спрогнозировал, что неудачниками месяца могут стать Козероги, Близнецы, Овны и Раки.

Гороскоп 2020 Зодиак 8 марта Международный женский день
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