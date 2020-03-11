УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Гороскоп

"Главный грех": названы клептоманы и обжоры среди знаков Зодиака

11 марта 2020, 06:39

Представители одного знака часто переедают, сказал астролог.

Влад Росс сказал, что главный грех знака Рыбы – клептомания – Гороскоп 2020
Главный грех знака Рыбы – клептомания, сказал Влад Росс / facebook.com/Влад Росс

Астролог Влад Росс рассказал, что главным грехом знака Зодиака Рыбы является клептомания, а знака Телец – чревоугодничество.

Тельцы являются главными обжорами, а Рыбы склонны к употреблению спиртного и наркотиков, сообщил эксперт Главреду.

По словам собеседника, Тельцы не страдают привязанностью к спиртному, но часто передают. Эксперт добавил, что у Рыб есть еще одна плохая привычка – любовь к недосказанности и сплетням.

"Рыбами управляет планета Нептун, которая символизирует океан иллюзий. Поэтому Рыбы склонны благодаря наркотикам или алкоголю погружаться в иллюзорный мир… главный их грех – это клептомания", – сказал астролог.

Напомним, в гороскопе на март 2020 года, который Влад Росс составил для всех знаков Зодиака, говорится, что Рыбы и Тельцы будут счастливчиками месяца.

Астролог спрогнозировал, что Рыбам в марте светят прекрасные знакомства, приключения, поездки, контакты и связи. 

Росс говорил, что Тельцов ожидает расширение возможностей, успех в финансовых делах, новые источники доходов, удачные покупки и начало новых дел.

Гороскоп 2020 Влад Росс астролог
Сейчас вы просматриваете новость «"Главный грех": названы клептоманы и обжоры среди знаков Зодиака». Гороскоп на сегодня, на завтра, на месяц для всех знаков Зодиака можно прочитать в разделе «Гороскоп». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

07:05
Разумков анонсировал изменения в закон об украинском языке
07:01
"Попец - огонь": Нюша оголилась перед камерой и завела сеть
06:59
Коронавирус и мировой кризис разрушат Украину мнение
06:55
Весенние каникулы 2020 – когда ученики пойдут отдыхать из-за гриппа Видео
06:39
"Главный грех": названы клептоманы и обжоры среди знаков Зодиака Видео
05:55
Мода 2020 на лето – босоножки со шнурками и "папины" сандалии: фото Фото
05:30
Астролог рассказала, как найти путь к исцелению и омоложению
05:13
Сколько и как лечиться от коронавируса: в ВОЗ дали ответ
04:28
Лучшие многослойные стрижки на средние волосы 2020: шегги-каре и лоб с перьями - фото Фото
04:02
В США смертельно больная женщина бросила мужа и нырнула в секс с сотней мужчин
03:20
Врач рассказала о пользе борща: почему после блюда бросает в жар Видео
02:41
Кому нельзя пить кефир на ночь: эксперты предупредили об опасности
02:27
Почти высохший родник: эксперты дали женщинам после 40 советы по сексу
00:46
"Соска": Бузова засветилась полуголая в бане
00:21
Нардеп рассказал, когда Кабмин объявит карантин из-за жуткого вируса
00:19
11 марта – какой сегодня праздник: что делать в день Прокопа Видео
10 марта, вторник
23:56
У Зеленского развенчали громкие фейки об интервью для The Guardian
23:19
"Что будет дальше": эксперты дали прогноз по курсу гривны
22:46
"Никто даже не начал обсуждать": Зеленский назвал самую "провальную" реформу
22:08
Продуктивный день: Кабмин нашел временную замену Оржелю
21:50
Шмыгаль едет в США на смотрины в МВФ Видео
21:32
Гороскоп на завтра всех знаков Зодиака: блаженство, новые отношения и раскрытие тайн
21:29
Кохайтеся, чорнобриві: Порошенко шокировал своим нарядом с Тарасом
21:23
Черный вторник на Донбассе: число погибших при обстреле грузовика возросло Видео
21:13
Курс доллара, бензин и ЖКХ: как отразится на Украине нефтяная война Видео
20:40
Бабахнет мороз: синоптики ошарашили прогнозом на конец марта
20:01
Киевлян поманили "скидками" в платежках с марта 2020
19:57
"Экономике п*да": украинка, живущая в Италии, шокировала рассказом о карантине
19:50
Спіймати Кайдаша 10 серия смотреть онлайн 10-03-2020
19:45
Второй этап медреформы могут отменить: что произошло Видео
19:28
Анонсирована Command & Conquer Remastered Collection - возвращение классических RTS Видео
19:26
"Крайние меры": Кличко припугнул закрытием школ и остановкой метро
19:13
Кабмин назначил и.о. министров вместо Бородянского и Новосад Видео
18:54
Шахтер в Лиге Европы 2020 проиграл коронавирусу: кто попал на деньги Видео
18:23
Это уже не модно: тренды, с которыми прощаемся этой весной - фото Фото
18:13
16 квартир и 5 авто: что интересного обнаружилось в декларации Богдана Видео
18:00
"Зеленский родился в рубашке": эксперт сказал, почему падение цены на нефть – подарок Украине Видео
17:30
"Погонять нациков": скандальная Чичерина похвасталась поездкой в Одессу
17:22
Диетолог сказала, какой суп полезный
17:18
Horizon Zero Dawn выйдет на ПК - теперь официально
17:00
День весеннего равноденствия 2020 – когда начнется и влияние на всех Видео
16:49
"Два борта в Жулянах": Порошенко готовит на себя покушение, чтобы свалить в Лондон - СМИ
16:46
Слив кода iOS 14 раскрыл все ближайшие анонсы Apple
16:15
Кабмин нашел временную замену Милованову Видео
16:05
Натали Дормер заметили на съемках Ведьмака 2021 - новые подробности
15:55
С помощью камеры Xiaomi Mi 10 Pro сумели снять прекрасные виды из космоса Видео
15:43
В Украину вернулись 7 украинцев, которые летели в самолете с больной коронавирусом Видео
15:30
Трамп не приедет к Путину на парад 9 Мая - Песков
15:26
Новый смартфон Google Pixel 4a слили на видео Видео
15:17
Володьку на царство: обнуление сроков даст Путину возможность править пожизненно мнение
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять