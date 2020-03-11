"Главный грех": названы клептоманы и обжоры среди знаков Зодиака

Главный грех знака Рыбы – клептомания, сказал Влад Росс / facebook.com/Влад Росс

Астролог Влад Росс рассказал, что главным грехом знака Зодиака Рыбы является клептомания, а знака Телец – чревоугодничество.

Тельцы являются главными обжорами, а Рыбы склонны к употреблению спиртного и наркотиков, сообщил эксперт Главреду.

По словам собеседника, Тельцы не страдают привязанностью к спиртному, но часто передают. Эксперт добавил, что у Рыб есть еще одна плохая привычка – любовь к недосказанности и сплетням.

"Рыбами управляет планета Нептун, которая символизирует океан иллюзий. Поэтому Рыбы склонны благодаря наркотикам или алкоголю погружаться в иллюзорный мир… главный их грех – это клептомания", – сказал астролог.

Напомним, в гороскопе на март 2020 года, который Влад Росс составил для всех знаков Зодиака, говорится, что Рыбы и Тельцы будут счастливчиками месяца.

Астролог спрогнозировал, что Рыбам в марте светят прекрасные знакомства, приключения, поездки, контакты и связи.

Росс говорил, что Тельцов ожидает расширение возможностей, успех в финансовых делах, новые источники доходов, удачные покупки и начало новых дел.