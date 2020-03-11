"Главный грех": названы клептоманы и обжоры среди знаков Зодиака

Представители одного знака часто переедают, сказал астролог.
Астролог Влад Росс рассказал, что главным грехом знака Зодиака Рыбы является клептомания, а знака Телец – чревоугодничество.
Тельцы являются главными обжорами, а Рыбы склонны к употреблению спиртного и наркотиков, сообщил эксперт Главреду.
По словам собеседника, Тельцы не страдают привязанностью к спиртному, но часто передают. Эксперт добавил, что у Рыб есть еще одна плохая привычка – любовь к недосказанности и сплетням.
"Рыбами управляет планета Нептун, которая символизирует океан иллюзий. Поэтому Рыбы склонны благодаря наркотикам или алкоголю погружаться в иллюзорный мир… главный их грех – это клептомания", – сказал астролог.
Напомним, в гороскопе на март 2020 года, который Влад Росс составил для всех знаков Зодиака, говорится, что Рыбы и Тельцы будут счастливчиками месяца.
Астролог спрогнозировал, что Рыбам в марте светят прекрасные знакомства, приключения, поездки, контакты и связи.
Росс говорил, что Тельцов ожидает расширение возможностей, успех в финансовых делах, новые источники доходов, удачные покупки и начало новых дел.