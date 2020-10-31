Депрессия, тормоз и время заказать место на кладбище: гороскоп на ноябрь-2020

Астрологический прогноз на ноябрь-2020 призывает всех быть начеку / скриншот

Ноябрь станет затишьем перед бурей, которая вскоре может сотрясти всю планету. Ноябрьская астрологическая погода будет далеко не идеальной, особенно в первой половине месяца.

Как правило, напряженным является весь "скорпионий сезон", то есть когда Солнце находится в Скорпионе. Ноябрь – это мрачный месяц, когда у многих начнется депрессия, и постоянным спутником будет плохое настроение. Недаром Скорпион считается символом смерти и разрушения: он окончательно уничтожает лето, сплошным потоком начинают опадать листья, и умирает теплый активный сезон. Самое большое количество самоубийств обычно приходится на знак Скорпиона, который сам себя поражает своим жалом.

Так что впереди – депрессивный и сложный период, что особенно остро будет ощущаться в первые 10-15 дней месяца. В это время начнется медленный переход в другую реальность, и это, прежде всего, будет связано с окончанием периода безвременья и стартом периода затмений.

Особенно ноябрьские встряски затронут подвижные знаки – Близнецы и Стрелец, поскольку именно эти знаки Зодиака связанны с обучением и поездками.

Читайте такжеГороскоп на ноябрь 2020: астрологи раскрыли, кто будет под мощнейшей защитойДля многих в это время будет важно пересмотреть свои кармические задачи в плане эмиграции, обустройства на новой территории, повышения уровня квалификации и образования. У многих появится понимание того, как выстроить процесс дистанционного обучения или работы, что очень актуально сейчас, в разгар пандемии коронавируса. Все сферы жизни, связанные с контактами, поездками и туристическим бизнесом, будут рушиться. Так, например, могут закрываться и сворачивать свою деятельность туристические компании, а также компании, занимающиеся грузоперевозками. Месяц будет способствовать полному развороту и кардинальным переменам в сферах торговли, поездок, приключений и образования.

В ноябре закончится ретроградность и статичность Меркурия и Марса. Они начнут директное движение в первой половине месяца, что сделает это время пригодным для начинаний.

Лунное затмение, которое произойдет в конце месяца, станет временем, чтобы избавиться от старого хлама. Поэтому конец месяца, 28-30 ноября, всем стоит посвятить избавлению от старого хлама в квартире, выбрасываю ненужных вещей, избавлению от лишнего и самоочищению. Лунное затмение состоится 30 ноября в 11:30, поэтому утро следует посвятить медитации, либо же просто лягте головой на восток и помыслите о самых больших и благоприятных планах на будущее.

Влад Росс / Главред

Самое главное астрологическое событие ноября состоится 3 числа: Меркурий станет директным. Это означает, что начавшийся период будет благоприятен для подписания документов, проведения важных встреч и тому подобного. Я бы советовал все это делать после 10 ноября, когда закончится статичность Меркурия.

Меркурий перейдет в зодиакальный знак Скорпиона 11 ноября, что обещает важные ситуации, связанные с завещаниями, оформлением чего-либо. Например, в это время благоприятно оформить страховку – застраховать свое здоровье и свою жизнь. Люди, которые хотят заранее позаботиться о месте на кладбище для себя, могут использовать этот период для подобных дел – ничего зазорного в этом нет: как говорится, кто готов к смерти, тот долго живет.

Еще одно важное событие нас ждет 15 ноября 7:07– новолуние. В этот день стартует период, когда можно совершать крупные покупки, организовывать новый бизнес, открывать новые предприятия, использовать новые возможности. Тем более, 15-21 ноября Венера все еще будет находиться в Весах, а это обуславливает лучшее время для заключения деловых партнерских взаимоотношений, подписания контрактов, решения важных дел, связанных с бизнесом. После 21 числа Венера расположится в знаке Скорпиона, а это значит, что она станет разрушительной во всех вышеперечисленных сферах.

Читайте такжеНазвана легкая добыча мошенников по знаку ЗодиакаКроме того, 14 ноября Марс станет директным, что создаст благоприятные условия для покупки автомобилей, компьютеров, бытовой техники – всего, что связано с железом.

В самом конце месяца множество иллюзий будут развеяны, потому что 29 ноября и Нептун станет директным. Это говорит о том, что мы переходим к рациональности, а иррациональность, существовавшая до тех пор, будет заканчиваться.

Лунное затмение 30 ноября станет последним лунным затмением этого года. На территории Украины и Европы его видно не будет – оно будет полутеневым, а потому никоим образом оно не сможет вмешиваться в карту нашей страны.

Полутеневые затмения в большей степени проигрываются в частном порядке: не в карте государства, а в личной натальной карте каждого человека. В зависимости от того, в какой дом гороскопа попадет затмение, в той сфере и стоит ждать скорых изменений человеку: у кого-то это затмение окажется в доме карьеры, у кого-то – в доме финансов и денег, у кого-то – в доме любви. Кому в какой сфере ждать перемен, это можно узнать только в индивидуальном порядке на астрологической консультации.

Это лунное затмение будет предшествовать солнечному затмению, которое случится в декабре. Лунное затмение будет связано с завершением целого этапа нашей жизни, потому очень важно вблизи этой даты избавиться от всего того, что тянет нас назад, в прошлое: ненужное общение, ненужные люди, ненужные вещи, ненужные привычки, ненужная информация. В этот период стоит разорвать все отношения, которые несут страх и зависимость.

Также конец ноября станет наилучшим периодом для того, чтобы избавиться от лишнего веса. Поэтому 20-30 ноября всем советую сесть на диету или устроить себе разгрузочные дни.

Этот месяц примечателен тем, что будет долгая статичность Марса, Меркурия и Нептуна. Они словно залегли на небе и никуда не движутся. Статичные планеты часто указывают на период, когда дела тормозятся, пробуксовывают, не получают развития. В связи с этим можно прогнозировать, что нас ждет скопление транспорта на дорогах, большие пробки, сплошное торможение... Даже голоса, отданные на местных выборах, будут считать очень долго – вплоть до середины ноября. Потому окончательные результаты первого тура выборов мы узнаем не скоро.

Читайте такжеОдному знаку Зодиака ни в коем случае нельзя сидеть на диетах – астрологВ середине месяца ожидается сложная транспортная ситуация – коллапс. Потому следует быть готовыми к проблемам в дороге, задержкам в пути и пробкам.

Это также указывает на невозможность реализации важных планов, проектов.

Самый большой "тормоз" нас ждет 1-6 ноября. В этот период вдобавок ко всему еще и Меркурий будет поражен Сатурном, где Меркурий – это планета транспорта. Потому самые серьезные и масштабное ДТП и несчастные случаи, особенно если будет туман, произойдут в первые шесть дней месяца. В связи с этим настоятельно не рекомендую куда-либо выезжать на дальние расстояния. Опасен будет не только автотранспорт, но и самолеты.

Также 1-6 ноября станет периодом пессимизма, плохого настроения, неспособности решать логические задачи и принимать верные решения. Постоянно будут возникать сложности, концентрация внимания упадет до предела, многое будет забываться, упускаться из виду.

Это плохое время для агитации, продвижения, рекламы, а потому в эти дни не стоит продвигать в себя в СМИ, запускать свой Youtube-канал или начинать рекламную кампанию в соцсетях.

Статичность Марса, которая будет наблюдаться 10-18 ноября, неблагоприятно скажется на спортивных состязаниях и бизнесе. Потому в этих сферах не стоит предпринимать важных шагов: любые активные действия могут тормозиться и не давать желаемого результата.

Как мы уже говорили, первая половина ноября нас будет тянуть в прошлое, будущее начнет открываться только во второй половине месяца.

Деньги. В целом, ноябрь будет неблагоприятным месяцем для решения важных финансовых вопросов. Это будет связано со сложным разворотом Меркурия, а также крайне негативно аспектированной Венерой, которая отвечает за деньги. Поэтому в этом месяце весьма проблематично будет открыть какой-либо крупный бизнес.

Деньги в ноябре будут буквально "утекать сквозь пальцы", особенно в первые две декады. До 20 числа частыми будут траты на ерунду. Будет остро ощущаться нехватка финансов для какого-либо роста, развития.

Кроме того, в ноябре следует остерегаться мошенников, с которым придется сталкиваться едва ли не ежедневно. Например, вам могут регулярно названивать или присылать SMS-сообщения с попыткой навязать кредит и тому подобное. В ноябре будет просто рай для мошенников, потому всем следует быть крайне осторожными и бдительными. Не советую в этом месяце носить с собой большие суммы – слишком велик риск, что ночью из ваших рук вырвут кошелек, сумку или барсетку, либо нападут на вас прямо возле банка, где вы только что получили наличку.

В ноябре деньги будут тратиться очень импульсивно, а покупки не будут приносить желаемого удовольствия. Потому в первые 20 дней воздержитесь от крупных покупок.

Ноябрь-2020 больше подойдет для накопления денег, нежели для их траты.

Читайте такжеЧто приводит к нищете каждый из знаков ЗодиакаЛюбовь. Кроме того, в ноябре сложится неблагоприятная ситуация в плане отношений и любви. На любовном фронте будет крайне напряженная обстановка. Не исключены разрывы, особенно когда Венера перейдет в знак Скорпиона: начнется какая-то чехарда, эпидемия разрывов и расставаний. Не в последнюю очередь это будет связано с тем, что нас начнет захлестывает коронавирус, из-за чего все вновь будут вынуждены сидеть круглосуточно по домам, надоедая друг другу. Особенно это проявится в последние десять дней ноября.

Неблагоприятные периоды:

8-10 ноября могут зашкаливать эмоции, негативные чувства едва ли можно будет сдерживать. Поэтому в эти дни лучше не назначайте никакие важные встречи, мероприятия, празднования. В этот период может появится непреодолимое желание начать выяснять отношения, что, в итоге, приведет лишь к конфликтам и ссорам.

14-19 ноября возрастет риск разрыва и расставания, будут захлестывает бурные эмоции и переживания. В эти дни воцарится холодность и недоверие в партнерских отношениях. Для бизнеса и договоренностей эти даты также станут критическим временем.

26-27 ноября – это еще один неблагоприятный период. Могут быть переживания, волнения, неожиданные события, разрушающие гармонию и вызывающие неприятные чувства. Есть опасность измен и расставаний. В эти дни лучше не назначать свиданий.

Дорога и путешествия. Первая половина ноября крайне неблагоприятна для поездок и путешествий. Статичные Меркурий и Марс, планеты, связанные с транспортом и движением, абсолютно не будут способствовать удачным поездкам. Лучше всего отправляться в дорогу 18 ноября, когда Марс выйдет из статичного положения. Да и вся последняя декада месяца более благоприятна в этом плане.

Самые благоприятные числа для заграничных поездок и поездок в другие города Украины – 22-26 ноября. Также в эти дни благоприятно отправиться в санаторий, на отдых, в горы.

Самые критичные и катастрофические дни – 28-30 ноября, то есть период перед лунным затмением. В эти дни могут происходить катастрофы, в том числе техногенного свойства.

Читайте такжеРевность, скупость и разбросанные носки: чем каждый знак раздражает в бытуИтак, в ноябре благоприятно отдыхать, избегать любых серьезных дел, требующих развития, особенно в первой половине месяца; анализировать прошлое, делать выводы и работать над ошибками; завершать старые дела; избавляться от хлама в прямом и переносном смысле; самоочищаться и садиться на диету (звезды говорят, что в этом месяце можно скинуть до 10 кг).

При этом в ноябре не рекомендуется начинать любые образовательные программы (лучше их завершать и думать о том, как что-то в этом процессе переиначить); отправляться в путешествия в первой половине месяца, особенно за границу; заключать важные договора и соглашения в первые 20 дней; заводить новые знакомства и искать любовь (можете нарваться на какую-то сволочь); регистрировать брак; рисковать деньгами, оформлять кредиты и займы, брать деньги в долг (потом будете возвращать несколько лет и не оберетесь проблем); делать крупные и важные покупки, особенно до 20 числа.

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В самом начале речь шла о том, что ноябрь можно охарактеризовать как затишье перед бурей. Сама же "буря" нас ждет в декабре. По сравнению с декабрем, ноябрь нам покажется спокойным и монотонным месяцем, когда события будут развиваться медленно и очень туго.

Влад Росс, астролог, специально для Главреда

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