Гороскоп на май 2020: кому грозит "переворот" в личной жизни

Личная жизнь Стрельцов может сильно измениться, спрогнозировал астролог / sobakidendy-news.ru

Астролог Влад Росс предупредил, что в мае в семейной жизни Стрельцов возможны большие изменения.

"Переворот" в личной жизни грозит Стрельцам во второй половине месяца, рассказал эксперт Главреду.

По словам собеседника, в семейной жизни возможны неприятности, проблемы, сложные ситуации, возможен вынужденный отъезд представителей этого знака Зодиака или их близкого человека, вероятен переезд.

Эксперт добавил, что в мае Стрельцам нужно быть очень внимательными, в частности, с газом, огне и непотушенными сигаретами.

"…главное, о чем должны быть предупреждены Стрельцы – о большой опасности возникновения пожара в их доме", – сказал Росс.

Ранее был составлен гороскоп на 1 мая 2020 года для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что в этот день Стрельцам лучше не делать важные покупки, а также не стоит вести деловые переговоры.