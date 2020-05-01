Гороскоп на май 2020: кому грозит "переворот" в личной жизни

Семейная жизнь одного знака Зодиака может серьезно измениться во второй половине мая, сообщил астролог.
Астролог Влад Росс предупредил, что в мае в семейной жизни Стрельцов возможны большие изменения.
"Переворот" в личной жизни грозит Стрельцам во второй половине месяца, рассказал эксперт Главреду.
По словам собеседника, в семейной жизни возможны неприятности, проблемы, сложные ситуации, возможен вынужденный отъезд представителей этого знака Зодиака или их близкого человека, вероятен переезд.
Эксперт добавил, что в мае Стрельцам нужно быть очень внимательными, в частности, с газом, огне и непотушенными сигаретами.
"…главное, о чем должны быть предупреждены Стрельцы – о большой опасности возникновения пожара в их доме", – сказал Росс.
Ранее был составлен гороскоп на 1 мая 2020 года для всех знаков Зодиака. В прогнозе говорилось, что в этот день Стрельцам лучше не делать важные покупки, а также не стоит вести деловые переговоры.