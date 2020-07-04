Гороскоп всех знаков Зодиака на 5 июля: скачок жизненных сил и материальный взлет

Овнам спрогнозирован материальный взлет / Reuters

В воскресенье, 5 июля – будет затмение Луны и полнолуние, однако катастрофы ни одному из 12 знаков Зодиака не прогнозируются.

Самые крупные неприятности гороскоп на 5 июля 2020 года спрогнозировал Стрельцам, им грозят ДТП и сердечный приступ, пишет SuperCook.ru.

В прогнозе также говорится, что Скорпионам светит скачок жизненных сил, Овнам – материальный взлет, а Девы могут заключить удачные контракты.

Какое воскресенье светит воздушным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 июля 2020 года – Водолей

В спокойной атмосфере вы сможете справиться с многими делами. Можно спокойно отдохнуть с родными или с друзьями.

Гороскоп на 5 июля 2020 – Близнецы

Новость или событие могут серьезно повлиять на ваше здоровье или на дела. Возможно, общение с новыми партнерами не будет удачным.

Гороскоп на завтра – Весы

Хороший день для серьезного изменения быта – покупка мебели, ремонт. Возможны знакомства, но они не будут продолжительными.

Какое воскресенье светит земным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 июля 2020 года – Телец

Могут возникнуть проблемы из-за перегруженности работой, опрометчивых обещаний или неверной оценки ситуации. Возможны запоминающаяся встреча и недоразумение с друзьями.

Гороскоп на 5 июля 2020 – Козерог

События или новость могут позитивно повлиять на ваши дела. Возможно, вам предложат поучаствовать в новом проекте.

Гороскоп на завтра – Дева

Можно подписывать новые контракты, они могут быть удачными. На ваши дел могут позитивно повлиять новость или событие.

Какое воскресенье светит огненным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 июля 2020 года – Лев

Вас могут окружить проблемы и дела, поэтому придется потрудиться. Вечером можно отдохнуть с друзьями или в кругу семьи.

Гороскоп на 5 июля 2020 – Овен

Новость или событие могут позитивно повлиять на ваши дела. Может сложиться благоприятная ситуация для материального взлета.

Гороскоп на завтра – Стрелец

Не прогнозируется удачное общение с новыми партнерами. Могут возникнуть серьезные угрозы для здоровья.

Какое воскресенье светит водным знакам Зодиака

Гороскоп на 5 июля 2020 года – Рыбы

Будьте осторожны в словах и осторожно действуйте. С близкими возможны конфликты и недоразумения из-за ревности.

Гороскоп на 5 июля 2020 – Скорпион

Стоит приструнить гордыню и действовать так, чтобы было продвижение к общим целям. Жизненные силы серьезно возрастут.

Гороскоп на завтра – Рак

Самые неприятные предчувствия могут воплотиться в жизнь. На состояние здоровья могут серьезно повлиять новость или событие.