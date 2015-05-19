У Мэрлин Монро ноги привлекательнее, чем у Кейт Миддлтон

Голливудская актриса Мэрилин Монро, которая благодаря своему запоминающемуся образу вошла в историю кинематографа, стала обладательницей самых культовых ног в истории.

Опрос провел Wilkinson Sword, пишет Корреспондент. В исследовании приняли участие более тысячи женщин в возрасте от 16 до 55 лет.

За Монро отдали свои голоса 47% опрашиваемых. На втором месте оказалась австралийская певица Кайли Миноуг, которая набрала 22 % голосов, а третья строчка досталась знаменитой модели 1960-х годов Твигги (17 %).

В ТОП-10 также попали певица Тина Тернер, экс-участница группы "Spice Girls" Джери Холлиуэлл, американская актриса и певица Бетти Грейбл, герцогиня Кембриджская Кэтрин (Кейт Миддлтон), актриса Анджелина Джоли, велогонщица Виктория Пендлтон и актриса Одри Хепберн.

ТОП-15 рейтинга обладательниц самых привлекательных ног замыкают супермодель Наоми Кэмпбелл, певица Тейлор Свифт, актриса Камерон Диас, супермодели Кейт Мосс и Жизель Бундхен.

Напомним, ранее серьги Мэрилин Монро ушли в молотка за 185 тысяч долларов.