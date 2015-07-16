Известная кинорежиссер: я не над схваткой, я принимаю сторону Украины

Знаменитый кинорежиссер Кира Муратова в необъявленной войне России против Украины принимает сторону Украины.

Об этом она сказала в интервью Новой газете.

"Нет, я не над схваткой, я принимаю сторону Украины", — заявила Муратова.

"Мне не нравится, что она воюет, но я не знаю, как можно из этого выйти — в тех стандартах, в которых живет человечество: "Надо защищать свою территорию, надо бороться!", — отметила режиссер.

Но, по ее мнению, никакая территория не стоит того, чтобы за нее убивать, даже если эту территорию называют Родиной.

Режисер отметила, что очень любит Одессу. Несмотря на военные действия в Украине, в Одессе мало что изменилось.

"Все напугались и немного притихли, присмирели. Но не стали воинственнее, просто поняли, что может плохо закончиться. Мне трудно говорить об этом. Я настолько глубокий пацифист, что все события последние меня очень ранят. Мне отвратительно, когда убивают. Даже война за свою территорию — это все равно ведь убийство.

Мне очень нравился Майдан. Там было такое идеалистическое состояние огромных масс людей, главное в нем было прекрасным, потому что мирным и, я бы сказала, идеалистически поэтическим. А потом, как бывает со всякой революцией, обязательно начинаются гильотины или что-нибудь в таком роде. И все сразу становится обычным, человеческим. В данном случае войной. В юриспруденции есть два вида убийства: преднамеренное и в состоянии аффекта. Так вот, война — это преднамеренное убийство", — говорит Муратова.

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