Сериал "Игра престолов" представлен в 24 номинациях Эмми

Популярный американский драматический телесериал в жанре фэнтези "Игра престолов" получил стал рекордсменом по количеству номинаций премии Эмии.

Сериал представлен в 24 номинациях премии.

Второе и третье место по общему количеству номинаций заняли "Американская история ужасов: Цирк уродов" и "Оливия Киттеридж". Они получил 19 и 13 номинаций.

"Игра престолов" номинирована на премию как "Лучший драматический сериал" и "Лучшая режиссура драматического сериала".

Актер Питер Динклейдж, исполняющий роль Тириона Ланнистера, получил номинацию, как "Лучший актер второго плана" в драматическом сериале, а актрисы Эмилия Кларк и Лина Хеди – как "Лучшие актрисы второго плана" в этой же категории.

За основною номинацию "Лучший драматический сериал" также поборются "Карточный домик", "Аббатство Даунтон", "Безумцы", "Родина", "Оранжевый - хит сезона" и "Лучше звоните Солу".

За номинацию "Лучший комедийный сериал" будут соревноваться: "Американская семейка", "Вице-президент", "Очевидное", "Луи", "Несокрушимая Кимми Шмидт", "Кремниевая долина" и "Парки и зоны отдыха".

Отметим, что вручение 67-ой премии Эмми состоится 20 сентября в Лос-Анджелесе (США). Премия Эмми была основана в 1949 году. Она считается телевизионным эквивалентом Оскара.

Напомним, ранее королева Елизавета II побывала на съемочной площадке "Игры престолов".