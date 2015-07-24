В Украине запретили еще несколько российских сериалов

В Украине запретили еще ряд российских сериалов.

Об этом заявил глава Госкино Филипп Ильенко на своей странице в Facebook.

"Госкино запретило еще ряд российских сериалов. В частности, под запрет попали "Летучий отряд", "Бандитский Петербург - 4. Арестант", "Бандитский Петербург - 5. Опер", "Бандитский Петербург - 6. Журналист", "Звездочет", – написал он.

Напомним, Национальный совет по телевидению и радиовещанию запретил вещание на территории Украины трех российских телеканалов.

За исключение из списка адаптированных телеканалы "Оружие", "Дом кино" и "Иллюзион" единогласно проголосовали все семь членов Нацсовета.