Майклу Щуру нашли место, где он будет служить

Изветсный телеведущий Майкл Щур отправился на учения в Десну.

Об этом молодой человек сообщил на своей страничке в Facebook.

Щур успокоил своих подписчиков, что служить будет в Департаменте информационных технологий МВД Украины, который находится в Киеве.

"Как только мне пришла повестка, я позвонил в пресс-службу штаба. Представился, сказал, что собираюсь идти в армию. Также сказал, что я, в принципе неплохо работаю с информацией и т. д.

Мне сразу дали контакт Татьяны Поповой с МинСтець. Позвонил госпоже Поповой. Мы с ней встретились и она предложила вариант, при котором то, что я умею делать хорошо, сможет реализовываться во время службы лучше. Работать в Департаменте информационных чего-то там. Как то так.

То есть изменой это назвать трудно. Я, честно говоря, считал, что это не стоит афишировать, но после того шума, который поднялся, уже нет смысла. Теперь мне осталось пройти подготовку в Десне и все - готов приступать к исполнению обязанностей".

Напомним, недавно советник Президента Украины Юрий Бирюков опубликовал фото новой формы украинской армии в расцветке Варан-ВСУ.