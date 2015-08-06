Новый хит Сети: Да че ты смотришь, бандера, на меня?! Твою весну я разрисую с калаша!

В Сети набирает популярности клип на песню "Бандера" исполнителя Сергея Файфуры. Автором композиции выступил сам артист.

Видеоработа на патриотическую песню собрала уже около 130 тысяч просмотров.

В клипе автор выступил в двух ролях - миролюбивого украинца в белой одежде (в которая он больше напоминает доктора), а позже в вышиванке, и агрессивного русского в ватнике и шапке-ушанке.

"Ты провоцируешь, бандера, бл*, меня!!!

Твою весну я разрисую с калаша!

И не спасет тебя ни Меркель, ни США!

Там где Европа была, ― будет Россия!

Да что ж ты с пушками, Россия, на меня?

Там, где Европа, ты не будешь никогда!

Не верь ни в лысого, ни в главного попа!

Знай, Україна є і буде Європа!", ― поется в песне.

Напомним, в Сети можно послушать "Гимн украинского Донбасса". Песня записана по мотивам песни "Комбата" любимой группы Владимира Путина "Любэ".