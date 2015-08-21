Табаков от Льве Дурове: он знал, что такое настоящая дружба

Известный российкий актер Олег Табаков поделился с "Сегодня" теплыми воспоминаниями о легендарном актере театра и кино, режиссере, народном артистк СССР Льве Дурове.

"Я был еще зеленым сопляком, когда он уже был четверокурсником и своего рода глыбой для своих одногодок. Он знал, что такое настоящая дружба, продолжал поддерживать общение даже с теми, с кем учился 60 лет назад, например, с Олегом Анофриевым", — сказал Табаков.

Ранее Олег Павлович вспоминал, что еще совсем недавно они с Дуровым обсуждали, что из актеров, озвучивающих мультфильм "Каникулы в Простоквашино", остались в живых только они вдвоем. "А тут такая новость...", — сказал Табаков.

Лев Дуров ушел из жизни 19 августа в Москве в реанимации Первой градской больницы. Об этом сообщила его дочь. Причиной смерти медики называют сердечную недостаточность.

Напомним, прощание с актером Львом дуровым пройдет 24 августа в театре на Малой Бронной в Москве, а похоронят его на Новодевичьем кладбище в столице России.