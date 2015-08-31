Сатирик Карцев: Путина я не слушаю, но думаю, что все врут

Военно-политическое руководство России и Украины, порядком завравшись, попало в ситуацию, из которой уже не может выбраться, поэтому предугадать развязку конфликта на сегодняшний день невозможно.

Об этом в интервью изданию "Бульвар Гордона" заявил известный сатирик Роман Карцев.

Он подчеркнул, что, в отличие от множества своих сверстников, не смотрит телевидение, поскольку там не говорят правды. "Смотреть нечего, все брешут. Я не верю ни одному слову. Хоть я и не политик, но чувствую по людям как артист, что врут. Так как хорошо знаю и ту сторону, и эту. Специально смотреть новости не хочу — сразу расстраиваюсь, а мне больше о здоровье думать надо", — сказал Карцев.

По словам артиста, уметь врать — это практически обязанность политиков. "Они все неправду говорят. Политики все врут, это их профессия. Если он не соврет, его выгонят. Путина я не слушаю, но думаю, что все врут. Вся политика во всем мире построена на вранье. Они даже если хотят говорить правду, все равно врут. Так что с этим все понятно и ясно. Какие-то группы людей все это организовывают и науськивают друг на друга. Политика — грязное дело. Поэтому ни одному политику я не верю", — резюмировал артист.

Напомним, ранее кандидат в президенты США назвал Путина "гангстером": убивает своих противников.