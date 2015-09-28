Создатели новинки о Бонде установили рекорд по стоимости разбитых машин

Во время съемок нового фильма о Джеймсе Бонде "007: Спектр" его создатели установили рекорд по стоимости разбитых во время съемок машин.

Об этом заявил главный координатор по трюкам в франшизе Гари Пауэлл, пишет Лента.ру со ссылкой на данные The Daily Mail.

В то же время он уточнил, что во время работы в Италии на съемках было уничтоженно множество автомобилей стоимостью в миллионы фунтов.

"В сцене погони в Ватикане машины ехали со скоростью около 180 километров в час. Мы снимали сцену всю ночь, в итоге в фильм вошло четыре секунды", — сказал Пауэлл, добавив, что стоимость разбитых авто составила 22 млн фунтов стерлингов при бюджете в 200 млн.

Также, по его словам, специально для картины были созданы десять машин Aston Martin DB10 с катапультируемыми сиденьями. "Семь из них были уничтожены в ходе съемок", — отметили журналисты.

Напомним, мировая премьера картины "007: Спектр" намечена на 26 октября текущего года, в России лента появится на экранах с 6 ноября. Фильм станет четвертым по счету, в котором Джеймса Бонда играет британец Дэниэл Крэйг.