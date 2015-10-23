В Киеве снимают новый сериала "Мамочки"

В Киеве "Sister's production" совместно с Yellow, Black and White и IQ Production по заказу телеканала "1+1" приступили к производству комедийного сериала "Мамочки".

Продукт будет состоять из 20 серий по 24 минуты. Генеральными продюсерами картины выступили Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский и Александр Ткаченко, а креативными продюсерами ― Виктор Медведский, Сергей Атрощенко.

"Мы давно знаем наших коллег из Yellow, Black and White и IQ Production по ряду других успешных проектов. Над новым сериалом трудится интернациональная команда профессионалов, а сама история и проблемы, которые в ней поднимаются, являются понятными и близкими для телезрителей многих стран" - говорит генеральный директор группы компаний "1+1 медиа" Александр Ткаченко.

Съемки сериала совместного производства проходят в Киеве и Москве.

"Для "Sister's production" работа над "Мамочками" ― это не первый опыт Coproduction. Мы знаем, что Coproduction - это всегда вызов. Много сторон ― много мнений. Но мы рады быть причастными к производству этого продукта. Все участники проекта сошлись в мысли, что телевидению сейчас особенно не хватает легких жизненных комедий о родительстве и женском мире. Эта тема универсальна и близка практически каждому, независимо от возраста, социального статуса или жизненных принципов", ― считают в команде "Sister's production".

В основе комедии "Мамочки" лежит история о том, как резко меняется жизнь после тридцати, когда на смену ночным вечеринкам приходят подгузники.

"На тему "женского мира" было создано большое количество телевизионных произведений, в том числе гениальные "Секс в большом городе" и "Отчаянные домохозяйки". Тем не менее, новое время дает новых героев (в нашем случае героинь), и мы решили по-своему взглянуть на эту тему", ― говорит креативный продюсер Виктор Медведский.

Главные героини картины – три подруги Аня, Юля и Вика, роли которых исполнят актрисы Елена Николаева, Светлана Колпакова и Александра Булычева.

Аня ― новоиспечённая мама десятимесячного сына, которая только начинает сталкиваться с проблемами материнства и супружеской жизни. Иногда кажется, что, если бы не советы подруг, она бы сошла с ума от беспомощности.

Юля ― мать троих детей, которую настолько сильно поглощает семейный быт, что на себя давно нет ни сил, ни времени. Считает, что знает абсолютно всё о детях, мужчинах и отношениях.

Вика ― одинокая девушка "в поиске".

Елена Николаева (Аня): "Аня ― молодая мама, которая каждый день сталкивается с проблемами материнства. В какой-то степени ее можно назвать "сумасшедшей мамочкой". Я очень хорошо понимаю свою героиню, так как сама в жизни прошла через это".

Светлана Колпакова (Юля): "Моя героиня ― мать троих детей, у которой четвертым ребенком является муж. И все вопросы в своей семье она вынуждена решать сама. Но самое интересное, что ей это нравится. Мне импонирует мой персонаж тем, что, несмотря на домашние хлопоты, она не лишена профессиональных амбиций и находит в себе силы бороться за право заниматься любимым делом, выживая в этом непростом мире".

Александра Булычева (Вика): "Вика ― поразительная женщина. Удивлять зрителя она будет чуть ли не ежесекундно. Упорству и напористости моей героини могут позавидовать многие, в том числе и я. На пути у Вики довольно часто встречаются трудности и препятствия, но они ее не ломают, а наоборот делают сильной. Главной целью моей героини является создание семьи. К выбору единственного спутника жизни Вика подходит довольно тщательно и изысканно. Действует по принципу: "в бою все средства хороши".

Производство: "Sister's production" совместно с Yellow, Black and White и IQ Production по заказу телеканала "1+1"

Жанр: комедийный сериал

Кол-во серий: 20

Хронометраж: 24 мин.

Режиссер: Александр Богданенко

Оператор-постановщик: Анатолий Сахно

Генеральные продюсеры: Эдуард Илоян, Виталий Шляппо, Алексей Троцюк, Денис Жалинский, Александр Ткаченко

Продюсеры: Михаил Ткаченко, Карина Синенко, Екатерина Кононенко, Марина Городецкая, Виктория Забулонская

Креативные продюсеры: Виктор Медведский, Сергей Атрощенко

Сценарий: Максим Воронков, Максим Коновал, Сергей Атрощенко, Виктор Медведский, Денис Алистратов, Андрей Трубников, Иван Сидорко, Юрий Русин

В ролях: Елена Николаева, Светлана Колпакова. Александра Булычева, Сергей Лавыгин, Владимир Жеребцов и др.

Напомним, "Звездные войны" названы лучшим фильмом в истории кино.