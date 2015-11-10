Сумская, Писанка и Бебешко спели по-одесски

Украинские знаменитости записали песню и сняли видео для одесских актеров.

Известные актеры Руслана Писанка, Ольга Сумская, Виталий Борисюк, Владимир Бебешко и Алексей Богданович организовались в хор и записали песню "Буде свято".

Именно в такой способ актеры решили поздравить одесских коллег. В ноябре Одесский академический украинский музыкально-драматический театр имени Василия Василько отмечает свой 90-летний юбилей.

Инициатором звездного хора выступила коренная одесситка, внучка великого Леонида Утесова, продюсер Елена Палашек. Она написала слова и музыку к будущему хиту и собрала именитых друзей. Первой инициативу подхватила звезда театра, кино и телевидения Руслана Писанка. Известный саунд-продюсер Владимир Бебешко возглавил процесс записи в студии. "Впервые поздравление из Киева получилось чисто по-одесски: с юмором и на замечательном эмоциональном подъеме", — признается Палашек.

Одесский позитив доставил удовольствие украинским звездам, которые сразу вспомнили забавные истории из своей театрально-гастрольной жизни. "Играли мы как-то вместе с Виталием в Одессе французскую комедию "Боинг-Боинг", — вспоминает Ольга Сумская. — По сюжету он должен наливать мне в бокал алкоголь... Коллеги договорились и решили немного надо мной подшутить. Играем сцену. Я беру бокал, выпиваю и... чувствую, что это настоящий коньяк, а не чай, который обычно наливает реквизитор. Мне удалось доиграть до финала..." Ольга не осталась в долгу и отыгралась на муже на спектакле "Медведь и Предложение ", по Чехову. Герой Виталия в сцене знакомства с героиней Сумской выпивает целый стакан водки... Конечно, всегда в стакан наливали воду, а тут Оля попросила коллегу, актера Алексея Вертинского, налить настоящей "беленькой"... Конечно, одесситы тогда ничего не заметили, но коллеги за кулисами смеялись от души!

А вот Руслана Писанка рассказала с улыбкой о фобии, которая появилась у нее не так давно. После одной из поездок звезда боится опоздать на поезд! "Дело было в Знаменке, — рассказывает актриса. — Привезли нас организаторы гастролей часов в 12 ночи на вокзал, а наш поезд должен быть в 2 ночи. Причем, поезд — проходящий и стоит всего 1 минуту. Мы пошли в кафе, взяли чай, пирожные. Радовались, что не опоздали, все замечательно, рассказывали анекдоты и тут объявляют наш поезд, который прибывает на третий путь. Мы выходим из кафе и о ужас: на первом пути стоит поезд — длинный 25 вагонов! И не одного перехода на другие платформы. Нам ничего не оставалось, вспомнить, как мы когда-то в школе сдавали нормы ГТО. Ребята хватают мои чемоданы и я со скоростью дикой лани или рыси, которая гонится за этой ланью бежим вдоль поезда, чтоб по путям через рельсы попасть на третий путь. Я себя ощутила бегуном с препятствиями. С криком "По-до-жди-те!" я на ходу запрыгивала в вагон, а вслед забрасывали мои чемоданы. С тех пор, я всегда, заблаговременно интересуюсь с какого пути отходит поезд!".

Напомним, Ольга Сумская любит пофлиртовать с мужем.