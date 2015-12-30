Плотницкий наградил Кобзона за поддержку и финансирование ЛНР

Российский певец Иосиф Кобзон вложил не только душу, но и средства в восстановление самопровозглашенной Луганской народной республики.

Об этом заявил главарь ЛНР Игорь Плотницкий, вручая Кобзону почетный знак главы республики "за неоценимый личный вклад в становление и развитие молодой республики", пишет Газета.ру с ссылкой на сайт "Луганского информационного центра".

"В очередной раз Луганщина встречает любимого человека, который первым прорвал культурную блокаду. Который приехал тогда, когда еще рвались снаряды, не было практически ничего. Человек, который вложил сердце, душу и свои средства в восстановление республики. Поэтому позвольте сегодня вручить Иосифу Давыдовичу почетный знак от благодарного народа Луганской народной республики", — сказал Плотницкий.

Кобзон поблагодарил главаря ЛНР за награду и заверил его в готовности "служить народу Луганщины".

Напомним, ранее одиозный певец Иосиф Кобзон выразил желание поехать с концертом в Сирию и спеть перед российскими летчиками.