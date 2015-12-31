"Укрзалізниця" лишила премии начальника поезда за российский шансон

Украинский композитор и ведущий радио и телевидения Роман Коляда, что написал жалобу руководству "Укрзалізниці" по поводу трансляции в поезде "Киев — Ковель" российского шансона.

Об этом он рассказал в эфире телеканала "112 Украина".

В ответ на жалобу "Укрзалізниця" лишила начальника поезда премии.

Инцидент произошел 18 декабря. "Я возвращался этим поездом из Луцка, где только что отыграл свой творческий вечер... В 5.30 вместе с "побудкой", когда проводник будит всех, из динамика мне начал кричать Михаил Круг про свои "золотые купола", которые у него "на груди наколоты"... У меня возник вопрос: этот поезд — откинувшийся с зоны зек, или что вообще происходит?" — рассказал композитор.

Коляда уверяет, что, по его сведениям, украинские деятели искусства предоставляли "Укрзалізниці" записи своих произведений, ведь поезд — это тоже "лицо страны".

"Когда мы садимся в чешский самолет, тебя кормят чешской едой и ты читаешь о чешской культуре в журнале на борту. Так же в украинском самолете ты что-то читаешь об Украине. Почему-то, когда ты сидишь в украинском поезде, ты должен слушать Михаила Круга. У меня возник когнитивный диссонанс", — заявил композитор.

Поскольку до прибытия состава в Киев оставалось немного времени, он не стал искать начальника поезда, но впоследствии нашел форму обращений граждан на сайте Львовской железной дороги и спросил, "почему так происходит, что мы воюем с российским оккупантом и музыка оккупанта звучит?"

По мнению Коляды, не было бы ничего плохого, если бы по вагонному радио передавали русскую классику. "Но почему там должен быть "блатняк" — для меня непонятно, я задал этот вопрос", — говорит он.

Композитор отметил, что "частично удовлетворен" ответом железнодорожников. Частично — потому, что это "далеко не одиночный случай", уточнил он.

В письменном ответе "Укрзалізниці", который Коляда выложил в Facebook, указано, что студия звукозаписи ведомства разработала специальную подборку исполнителей, которая централизовано раздается во все поезда.

Висловився. В лічку на фб тут же отримав, що ми мол не з русскім народом воюєм, а с рєжимом Путіна. Нєхорошо мол, про покойніка сказав. Помідорами на сцену стращали.... Нуянезнаю.... Опубліковано Романом Колядою 30 грудня 2015 р.

Напомним, ранее "Главред" писал, что в парке "Укрзалізниці" есть вагоны 50-летней давности.