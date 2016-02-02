Восстанье пусть возглавит Алла с Максимом-мужем на груди — Быков написал новое стихотворение

Посвятил его выступлению Пугачевой в Госдуме.
Поэт-оппозиционер Дмитрий Быков написал стихотворение, посвященное выступлению певицы Аллы Пугачевой в Госдуме РФ с критикой законопроекта об организации концертов в РФ.
Об этом сообщает "Собеседник".
Поэт-оппозиционер Дмитрий Быков написал новое стихотворение, в котором отреагировал на выступление певицы Аллы Пугачевой с критикой законопроекта Госдумы РФ об организации концертов. Она выступила за отмену законопроекта в сфере организации зрелищно-развлекательных мероприятий.
России главная певица,
Прервав период немоты,
В Госдуме яростно дивится:
– Ужели мы для вас скоты?
Ужель мы ваши крепостные,
Давно утратившие честь?
(Ей до сих пор не объяснили,
Что это ровно так и есть).
Да будь вы трижды Пугачевы –
Когда вам станет горячо,
Вы негодуете: "Да че вы?!"–
Но тут же слышите: "А че?"
Тут все, от мала до велика,
В ярмо запроданы сполна;
Одна разросшаяся клика
Казнить и миловать вольна.
Живем мы жизнью измельченной,
Народ измотан, слаб и пьян.
Тут мало будет Пугачевой –
Тут нужен новый Емельян.
Но так как буйных нынче мало
И долгий кризис впереди –
Восстанье пусть возглавит Алла
С Максимом-мужем на груди.
Напомним, писатель Дмитрий Быков отметил, что большинство россиян относятся к войне с Украиной как в анекдоте.