Восстанье пусть возглавит Алла с Максимом-мужем на груди — Быков написал новое стихотворение

Поэт-оппозиционер Дмитрий Быков написал стихотворение, посвященное выступлению певицы Аллы Пугачевой в Госдуме РФ с критикой законопроекта об организации концертов в РФ.

Об этом сообщает "Собеседник".

Поэт-оппозиционер Дмитрий Быков написал новое стихотворение, в котором отреагировал на выступление певицы Аллы Пугачевой с критикой законопроекта Госдумы РФ об организации концертов. Она выступила за отмену законопроекта в сфере организации зрелищно-развлекательных мероприятий.

России главная певица,

Прервав период немоты,

В Госдуме яростно дивится:

– Ужели мы для вас скоты?

Ужель мы ваши крепостные,

Давно утратившие честь?

(Ей до сих пор не объяснили,

Что это ровно так и есть).

Да будь вы трижды Пугачевы –

Когда вам станет горячо,

Вы негодуете: "Да че вы?!"–

Но тут же слышите: "А че?"

Тут все, от мала до велика,

В ярмо запроданы сполна;

Одна разросшаяся клика

Казнить и миловать вольна.

Живем мы жизнью измельченной,

Народ измотан, слаб и пьян.

Тут мало будет Пугачевой –

Тут нужен новый Емельян.

Но так как буйных нынче мало

И долгий кризис впереди –

Восстанье пусть возглавит Алла

С Максимом-мужем на груди.

Напомним, писатель Дмитрий Быков отметил, что большинство россиян относятся к войне с Украиной как в анекдоте.